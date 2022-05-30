《幫你格價》：精選The Club積分貼市價禮品

◆如何賺取積分？

如要精明賺取The Club積分，最簡單方法是申請Citi The Club信用卡，全新客戶由即日至今年8月31日成功申請，並於發卡後首3個月內，累積認可簽帳滿8000港元，即可獲5000 Club分作迎新獎賞，但要留意舊有客戶則沒有額外Club分獎賞。

申新卡簽帳8000元 獲5000 分

使用Citi The Club卡於指定商戶消費，可獲4%簽帳回贈，即每簽帳100港元，可賺取20分。當中包括以信用卡繳交1O1O、csl、網上行、now等的台費，於其他指定商戶消費，包括麥當勞、Foodpanda、klook、奇華、維特健靈、凱悅酒店等，都可獲得4%回贈。至於非指定商戶則享1%無上限簽帳回贈，即每簽帳100元，可獲得5分。

簽帳以外，信用卡客戶同時開立Citigold戶口，存入500萬港元，可獲12.05萬分；持有基金、債券、結構產品、人壽保險計劃及按揭貸款可享高達7.5萬分；當中以手機完成開戶可獲2500分，最高可獲得19.8萬分。如財力足夠晉身成Citigold Private Client並存入1300萬元新資金及符合其他條件，可享高達36.8萬分。如屬一般客戶，可開設City Plus全數碼理財服務，並獲得2500分獎賞。

用卡換機票及住宿 送旅遊保險

使用該卡亦有其他專屬禮遇，包括豁免年費、優先預訂演唱會及表演門票，如早前信用卡客戶可以優先預訂MIRROR演唱會門票。此外，由即日至2023年4月24日，利用Citi The Club信用卡主卡全數繳付或換取機票、住宿、旅遊套票，持卡人與同行家人可獲得免費旅遊保險。每名受保人的緊急醫療保障、旅遊意外保障額為50萬港元，每個家庭保障額為150萬港元，另設遺失行李、證件等多項保障。

◆點兌換最划算？

The Club網站上的禮品相當豐富，包括有電子及商用產品、電器、美酒佳餚、生活百貨、保健護理、旅遊及寵物用品等。如何釐定最划算的兌換方法呢？就是比較The Club網站上產品價格與零售價格的差距。由於5分相等於1元，因此所有產品的所需積分等如優惠價乘以5。

比較眾多產品，發現大部分產品價格貼近市價，當中家庭電器產品價格大部分都低於市價。就以Nespresso-D30Mini Essenza咖啡機+黑色打奶器為例，市價為1838元，但The Club優惠價只是1488元，比原價便宜350元。珍寶1.5匹淨冷無線遙控附抽濕窗口式冷氣機的原價為5649元，但The Club優惠價只是5280元，比原價便宜369元。

至於手機方面，蘋果手機價格與市價僅相差100元，但其他品牌的手機，如Samsung Galaxy S22 Ultra 5G（256GB）市價為9398元，但The Club優惠價只是8698元，比原價便宜700元。

電子錢包綁信用卡 更快儲分

Lenovo Yoga Tab 11 （LTE）The Club優惠價亦比市價便宜300元。另外一些指定品牌，包括Dyson、OHAWA屬於公司的零售合作產品，因此網站上價格與市價相同。

總括而言，要精明兌換禮品，可以在兌換前查閱網站價格與市價相距多少。若要加快儲分速度，可以將信用卡加入電子錢包、設定為八達通自動增值等，最後如屬於全新客戶可以把握最新優惠，以賺取5000積分獎賞。

明報記者 黃清瑤

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