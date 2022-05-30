moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

梁振輝：嚴選商品貨幣 澳元較吸引

【明報專訊】聯儲局5月份會議紀錄顯示，將維持政策靈活，並可能在今年稍後時間暫停加息，美元指數因而受壓，亦令風險資產表現優於避險資產。我們維持看好澳元、加元和紐元近期以至未來12個月的觀點，因為美元整體上升的趨勢預料將會見頂，至少會出現顯著的向下修正，甚至開展中長期跌勢。

3隻商品貨幣的主要驅動因素包括強勁的商品需求、央行的鷹派取態、便宜的估值和中性的市場倉位。而該3個國家的央行之中，新西蘭央行的利率正常化周期較為領先，上星期新西蘭加息50個基點，並採取更為鷹派的貨幣政策，然而新西蘭出口貨物種類分類不太多元，因此我們預期紐元可能在未來幾周內追隨其他商品貨幣的升勢，而非處於領導地位。

我們對澳元的偏好稍稍高於加元，首先是澳洲的貿易條件相對具吸引力，其出口貨品價格高於進口貨品價格，其次澳洲央行的加息周期對比加拿大央行仍處於較早階段，加上澳元相對便宜及市場倉位不高。

加元受石油、木材和農產品出口驅動，對美國經濟表現的敏感度亦甚高，而澳元則受煤炭、天然氣和金屬價格驅動，對中國經濟增長表現特別敏感。美國經濟一直表現出色是加元的順風，而中國疫情、增長放緩和地緣政治則成為澳元的逆風。

最近澳洲政府大選換屆，為中澳外交關係提供新機會，如果有迹象顯示中國採取更積極的刺激措施，加上防控疫情消退，則澳元有充足的上升空間。另一方面，美國經濟增長放緩也可能相對上抑制加元表現。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]