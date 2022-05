徐家健：管制黃牛的經濟效果

經濟學一般相信,你情我願的自由貿易有助提升市場效率。究竟管制黃牛對資源分配和收入分配有什麼影響?一篇名為「Do anti-ticket scalping laws make a difference?」的學術論文,分析了美國不同州份對足球門票黃牛有不同程度管制的經濟效果。研究發現:

Anti-ticket scalping laws do make a difference. When they are present NFL, ticket prices are lower. When they are absent and fans can freely and easily resell tickets, teams charge higher ticket prices.

換句話說,不同程度管制黃牛的確有不同的經濟效果。管制黃牛的州份,足球門票價格明顯較低。為什麼?論文作者的解說是,黃牛市場提供了不少寶貴的市場資訊,提醒主辦單位可以在需求熱切的情况下提高票價。假如香港以實名制打擊黃牛,這些寶貴市場資訊便沒法獲得。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

[徐家健 象牙塔看財技]