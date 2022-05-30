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徐家健：管制黃牛的經濟效果

【明報專訊】研究發現，容許黃牛合法交易的地方票價較高，管制黃牛地方票價較低。人氣男團MIRROR將於暑假舉行演唱會，搶飛潮一觸即發。據說，有黃牛黨將原價1280元的門票炒賣至近44萬元一張。為打擊門票炒賣，康文署宣布主動與主辦機構商討後，加場的演唱會將以實名制方式購票。然而，當大半門票屬內部認購，估計有超過8萬張門票毋須以實名登記，故仍有很大炒賣空間。

經濟學一般相信，你情我願的自由貿易有助提升市場效率。究竟管制黃牛對資源分配和收入分配有什麼影響？一篇名為「Do anti-ticket scalping laws make a difference?」的學術論文，分析了美國不同州份對足球門票黃牛有不同程度管制的經濟效果。研究發現：

Anti-ticket scalping laws do make a difference. When they are present NFL, ticket prices are lower. When they are absent and fans can freely and easily resell tickets, teams charge higher ticket prices.

換句話說，不同程度管制黃牛的確有不同的經濟效果。管制黃牛的州份，足球門票價格明顯較低。為什麼？論文作者的解說是，黃牛市場提供了不少寶貴的市場資訊，提醒主辦單位可以在需求熱切的情况下提高票價。假如香港以實名制打擊黃牛，這些寶貴市場資訊便沒法獲得。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]