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廖偉強：「家庭式」投資物業

標籤：廖偉強

【明報專訊】筆者生於1960年代的草根階層，幼年時候住在公屋，居住環境狹窄及複雜；小時候已經受父母的薰陶，能夠置業就是人生最大的夢想。所以，畢業之後，已經急不及待投身社會工作，立志上車成為有樓一族。當年筆者受灌輸買樓的概念是「置業藏富」，供樓等同於儲錢，基於通貨膨脹的理論，只要利率穩定，不會大幅度上升的話，基本上每年都有機會加薪，如果表現良好還有機會升職，供樓的負擔就會一年比一年輕省。以往供樓的年期相對比較短，大約只是10年，不知不覺間，按揭已經供滿，之後儲備多餘的資金，又可以繼續買樓。

今年是回歸25周年，樓市在過去25年間經歷起落。九七金融風暴後，樓市飽受衝擊，加上政府推出的「八萬五」建屋政策，樓價在幾年之間急瀉六成至七成；而到了2003年，SARS疫情過後，中央政府為了振興香港的經濟，推出自由行，令香港的樓價幾年之間收復失地。後來，香港政府因應樓價升勢過急，推出打擊樓價的措施，應運而生的辣招包括有額外印花稅、買家印花稅及從價印花稅等。當年辣招的推出，主要是針對炒家、外地買家及投資者，直到今天的住宅買賣嚴格上只有用家市場！

目前的住宅買賣的炒家肯定已經銷聲匿迹，短期轉售的成本需要兩成稅款，炒家不容易賺錢，投資者想購買第二套物業需要額外付出15%稅款。那麼，目前真完全沒有投資者嗎？答案當然不是，只是以往用個人名字投資，到今天轉變為用家庭成員名字作為投資的取代方式。很多時在新盤市場見到年輕買家，其實只是父母為減低額外稅款而以子女之名來置業。所以，今天在政府的統計上，比較難以界定投資者的真實數量！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]