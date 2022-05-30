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馬泰陽：息魔雖殺到 無阻換樓熱

標籤：馬泰陽

【明報專訊】美國聯儲局於上半年加息兩次，並公布自6月1日起加快縮表步伐，每月縮減資產負債表475億美元。事實上，聯儲局亦多次「放鷹」，明示下半年會再加息，並指每次加息半厘是合理的選項。目前香港銀行雖暫未跟隨調升最優惠利率，不過市場開始關注本港下半年有機會出現加息壓力，擔心業主供款負擔增加，阻礙入市決定，不過事實上又是否如此呢？

筆者認為，美國於上半年加息兩次達0.75厘，本港銀行並未有即時跟隨美國的加息步伐，反映本港銀行體系結餘資金仍然充裕，雖然略有調整，但仍屬於高水平，而根據過往加息經驗，上次美國加息多達9次，香港才跟隨加息一次，而加息幅度只有0.125厘，因此相信今次即使美國加息，短期內對本港的樓市影響不大。

市場對美國加息的消息早已經作好心理準備，預料香港銀行最快要到下半年才開始上調最優惠利率，只要步伐循序漸進，普遍市民面對加息已有足夠的心準備，相信對樓價的衝擊仍有限。

相比之下，疫情發展較加息有更大影響。隨着疫情放緩，不少購買力持續釋放，加上政府於年初時推出「波叔Plan」，放寬1000萬元或以下的物業能承做九成按揭，而1000萬元至1200萬元放寬至八成按揭，此舉能有效減輕首期的負擔。根據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，以近3個月（3月1日至5月25日）二手住宅註冊量與前3個月比較，受惠「新按保」措施的帶動，當中逾1000萬至1200萬元錄874宗，急升約六成半，宗數甚至比起逾1200萬至1920萬元更高。由此可見，相信即使加息，仍然無礙市民入市的決定。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]