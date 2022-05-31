moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

蔡志明家族入股星島 打救佳兆業 購14.2%股權 料變相向郭英成「泵水」逾億

【明報專訊】陷入財困的內地發展商佳兆業（1638）及其大股東郭英成家族，再獲本港富商、「玩具大王」蔡志明「打救」。星島（1105）昨日開市前公布，集團副主席、郭英成女兒郭曉亭，向蔡志明兒子蔡加讚出售手上一半星島股權，完成後雙方各持星島約14.2%股權。今次交易未有披露作價，雖然涉及股份市值不足6000萬元，惟證券界料作價至少約1億元，蔡志明變相再為郭英成家族「泵水」。

明報記者 陳偉燊

消息公布後，星島股價昨日升9.2%。根據公告，郭曉亭是在上周五（27日）簽署買賣協議，向蔡出售所持1.25億股星島股份，完成交易後，郭曉亭與蔡加讚將各佔14.2%股權（見圖）。同時，蔡加讚由獨立非執行董事調任為執行董事，與郭英成同任聯席主席，每月收取1元象徵式董事酬金，並委任立法會前主席范徐麗泰兒子、律師范駿華為獨董。以星島昨日收市價0.475元計，蔡加讚今次購入的14.2%星島股份，市值約5935.6萬元。

蔡加讚任執董聯席主席

翻查資料，郭曉亭是在去年1月宣布，以每股1.5元、總作價近3.7億元向星島前主席兼大股東何柱國收購逾2.46億股，以昨日收市價計，該批股份至今虧損近七成。

據悉，星島昨日運作如常，並沒有太大變動。雖然今次郭曉亭售股僅距入主約一年多時間，但由於佳兆業以至郭英成家族財務壓力甚巨，因此市場早已傳出蔡志明會再度出手，助郭英成接手星島。

事實上，早在2014年佳兆業陷入危機，掙扎多時後終於復牌，蔡志明在該股復牌前出資5億元購入股份支持，開始令市場注意到兩者關係；其後已除牌的康宏因主要股東、蔡志明昔日生意伙伴曹貴子被控陷入停牌，郭英成兒子郭曉群亦突然現身成為主要股東，與台灣富邦金控爭奪公司控股權。

直至近期佳兆業再陷財困，蔡志明再度出手，在今次購入星島股權向郭英成「泵水」前，去年12月已傳出他斥資37.7億元向佳兆業收購屯門青山灣項目。

料郭英成陷財困 交易不意外

宏高證券投資經理梁杰文認為，儘管是次星島股權交易沒有對外披露作價，但他指收購交易多以公司產淨值及過往作價為依據，考慮到星島手上持有約5億元現金，扣除約1億元負債，估計交易作價或逾1億元。若買賣雙方關係良好，郭氏甚至有機會平手離場。此外，蔡加讚在星島持股僅約14.2%，關注星島日後會否出現其他股東作出挑戰。