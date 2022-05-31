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恒指重上21000點 收復50天線

【明報專訊】上周外圍股市氣氛好轉，加上上海新冠病例續降，內地政府周日放寬防疫限制，並推出經濟重振方案，帶動港股高開後236點後，早市進一步推升上21,000點，最高見21,169點，接近5月初上一浪的高位21,291點。恒指昨日升426點或2.06%，收報21,123點，自2月21日以來首次收復50天線（20,884點），主板成交1288億元。

科技股領升 嗶哩嗶哩飈一成

國指上升2.44%，收報7255點，科指上升3.94%，收報4352點，均收復50天線。港股通淨流出14.76億元，有5.29億元沽出騰訊（0700），不過無阻股價上升2.4%。一眾科技股成為推動恒指上升的主要動力，美團（3690）上升6.83%，阿里巴巴（9988）上升4.29%，與騰訊一齊推高恒指188點，另京東（9618）升6.91%，中型科技股嗶哩嗶哩（9626）升勢更強，全日升9.65%。

內地周日全國新增確診個案為122例，為3月3日以來最低，市場期待繼續減少防疫限制，刺激內需股做好，李寧（2331）升11.02%，海底撈（6862）升9.72%，華潤啤酒（0291）升8.23%，為昨日表現最佳藍籌。賭股亦一同上升，澳博（0880）升6.31%，新濠（0200）上升5.91%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股繼續反彈走勢，外圍對加息幅度預期降低，美國10年期國債孳息率現階段見頂，利好高估值成長股。5月經濟數據將於上半月陸續公布，今日將有採購經理指數，雖然市場已預期表現不佳，不過若數據大幅差於預期而股市累積一定升幅，到時或會帶動港股小幅回吐。他預期港股可再反彈至22,500點，消費內需股繼續有向上修復空間。