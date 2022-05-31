ETF通多關卡 大行料對港股刺激有限

料僅為港交所增1%盈利

中金指出，目前滿足條件的港股ETF規模約2833億元、今年來日均成交額約83億元，總共8隻基金或符合納入資格，包括盈富基金（2800）、恒指ETF（2833）、南方恒生科技（3033）等。假設南北向ETF滲透率可達當前股票通水平（即南向15%及北向5%），北向和南向日均成交額將分別增加53億和44億元，相等於增加港交所收入和盈利1.7億和1.3億元，分別僅佔2021年的0.8%和1.1%。因此，中金相信措施短期對其收入幫助不大，但可進一步豐富及便利境內外投資者的投資渠道和交易品種。

中國公司多 未能分散風險

此外，中信里昂表示，由於大多數香港上市公司是中國公司，若需要投資不同地方分散風險，此類ETF將失去吸引力，建議將追蹤海外市場的香港上市ETF納入計劃，但又言「情况不會發生」，因中國政府傾向透過上交所和深交所，以國家對國家的基礎上開放，例如中國和日本在2019年推出上交所和日本交易所集團（JPX）的ETF通。