財政部提退稅額加碼下達補貼

據報道，會議「以習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，由財政部黨組書記、部長劉昆主持，提出多項支持中小企措施，包括擴大增值稅留抵退稅，如加快退稅進度，確保上半年基本完成小型企業以及製造業等行業中型、大型企業存量留抵稅額集中退還；又提到研究將更多行業納入按月全額退還增量留抵稅額、一次性全額退還存量留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅逾1400億元。

會議又稱，將利用政府性融資擔保等政策，督促國家融資擔保基金，落實再擔保合作業務規模不低於1萬億元的要求，下達小微企業融資擔保降費獎補資金，支持擴大融資擔保業務規模、降低擔保費率。增加政府採購以支持中小企業，將面向小微企業的價格扣除比例提高至10%至20%；降低中小企業參與政府採購工程門檻等。

財政部又指出，階段式減徵部分乘用車購置稅600億元，以刺激汽車消費。糧食安全方面，財政部提出，再次下達100億元農資補貼，適當提高稻穀、小麥最低收購價等，提高糧食安全保障能力。