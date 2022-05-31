張茵家族旗下公司 控前高層挪移收益 名下基金承受炒股損失 入稟追討逾6300萬

明報記者

根據入稟狀，原告為由劉名中、張茵，二人兒子劉晉嵩，以及張茵胞弟張成飛持有的投資公司金龍世興，被告為李卿囡及Hover基金。據案情指出，金龍世興同時為海鷹基金、Hover基金的投資經理，其中海鷹基金主要由劉名中家族擁有，梁昊持有小量權益，主要投資中港及美股；至於Hover Fund，梁昊及其親屬持有權益逾半（見圖）。

梁昊夫婦先後被起訴

代張茵家族投資 炒股得益歸己

梁昊由2018年10月至今年5月為金龍世興董事，並曾出任該公司行政總裁兼首席投資官，負責所有涉及海鷹基金及Hover基金的投資決定；至於李卿囡則由2020年4月開始出任金龍世興董事總經理，主要負責Hover基金相關的投資決定。

入稟狀指涉32宗違規交易

入稟狀提到，梁昊涉嫌在2021年6至12月期間，進行32宗有違操作常規的交易，並且在完成交易後始向公司匯報，當中涉及在9宗虧損交易中，將其中8宗分配予海鷹基金，涉及約476.28萬美元損失；另將23項獲利交易撥歸Hover基金，涉及盈利約331.1萬美元。

金龍世興至去年11月起開始向梁昊展開調查，梁昊當時承認有關行為，並解釋是因為遭李卿囡責罵，指他令Hover基金蝕錢，才進行相關交易安排，並承諾不會再在完成交易後始通報公司，惟梁昊其後仍然有23宗交易是延遲申報。金龍世興其後在去年12月30日終止梁昊職務，並於今年1月13日向證監會及商業罪案調查科舉報。

指梁解䆁犯案因被妻責罵

金龍世興指出，因應李卿囡在公司任職，卻未能基於金龍世興最佳利益行事，並為不正當目的而越權，構成利益衝突，因應公司遭到合共807.39萬美元損失，與梁昊同樣負有賠償責任，因此對她及Hover Fund展開追討，要求彌償。