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夏季需求大 油價升勢劇 俄制裁倘加碼 美銀料布油看150美元

【明報專訊】隨着歐美進入夏季駕駛出遊旺季，加上上海放寬防疫限制，市場預期全球原油需求將會增加，加上歐盟擬收緊對俄羅斯的制裁，可能禁止俄羅斯從海路出口石油（相關新聞刊A18），刺激布蘭特期油昨升穿每桶120美元，重返3月底以來高位。紐約期油曾升穿每桶116美元。周一是美國陣亡將士紀念日，此長周末假期被視為西方夏季駕駛旺季的開始，成品油的需求不斷增加，任何對俄羅斯石油的進一步制裁，都將加劇市場供求不平衡的狀况。美銀（美：BAC）預期，若俄羅斯石油出口急劇萎縮，布油可能會突破每桶150美元。

美國通脹增長放慢，加上美國消費者4月的開支增長比預期大，數據令市場鼓舞，緩解投資者對美國經濟衰退的擔憂。市場風險偏好增強，使作為資金避風港的美元下滑。美匯指數昨回落至101.5，也令到油價受到支持。美國股債昨日假期休市，歐洲股市普遍向上。本周市場的關注焦點，是周五公布的美國5月非農職位數據。市場預期上月非農職位增32萬個，增幅較4月的42.8萬個有所放緩。

風險胃納回升 美元跌至101.5

駕駛旺季開鑼之際，美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國每加侖汽油的平均價格，周一升至創紀錄的4.62美元。相比去年美國陣亡將士紀念日，美國每加侖汽油的平均價格3.05美元，一年間升逾五成。

成品油供應緊張，對油價格帶來支持，因為煉油商較高的利潤率，促使煉油商提高產量。油市需求增加之際，油組與盟友（OPEC+）將在周四開會。消息人士向路透社透露，OPEC+將按計劃在7月將日產量增加43.2萬桶，不會應歐美呼籲大幅提高產量。

OPEC+料7月不會進一步增產

此外，伊朗上周五表示，扣押了兩艘希臘油輪，以報復美國沒收停泊在希臘海岸的一艘油輪的伊朗石油。事件令市場人士憂慮到取道霍爾木茲海峽的原油航運可能受到干擾。目前全球兩成原油貿易取道霍爾木茲海峽。

布蘭特原油已升至美銀早前定下的每桶120美元目標價，該行報告指出，一旦俄羅斯石油出口急劇收縮，將推動布油升穿每桶150美元。

美銀分析指出，油價在供應影響下，今年每桶上漲30美元，將導致每天需求減少150萬桶，間接妨礙原油需求恢復至新冠疫情爆發前水平。倘俄羅斯石油每天產量維持在1000萬桶水平，且OPEC+的供應增加，明年的石油需求將恢復至接近疫情前的水平。

沙特阿美或調高輕質原油價

原油供應的不確定性，令短期內到期的布油期貨價格，高於較長時間才到期的布油期貨。7月及8月到期的布蘭特原油期貨，兩者昨天的價格差距達3.5美元。市場人士預期，沙特阿拉伯國營石油巨擘沙特阿美（沙特：2222）可能在下月將銷售亞洲的阿拉伯輕質原油價格，每桶上調1.5美元。

（綜合報道）

[國際金融]