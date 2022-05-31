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殼牌開發澳洲氣田 耗資195億

【明報專訊】能源價格高企之際，石油巨企殼牌（英：SHEL）宣布，決定開發澳洲沿海的克魯克斯（Crux）氣田。殼牌預計，該項目將明年開始建設，到2027年可初步開採，為浮動液化天然氣廠Prelude提供天然氣。殼牌未透露將為該項目投入多少資金，僅表示使用Prelude現有的基礎設施可大幅降低開發成本，使克魯克斯氣田具有競爭力及商業吸引力。能源諮詢公司Wood Mackenzie估計，該項目將耗資約25億美元（約195億港元）。

估計2027年可初步開採

殼牌表示，該項目將成為穩定的能源供應來源，助亞洲客戶從煤炭轉向天然氣。Wood Mackenzie的分析指出，克魯克斯項目是「短周期、高回報」的典型例子，不過當該項目的天然氣投產，卡塔爾、美國、加拿大及尼日利亞每年開採量合共約1億噸的新液化天然氣供應，預期屆時也將同時投入市場。

瑞信分析師認為，克魯克斯項目極具價值，但浮動液化天然氣廠Prelude存在長期問題，可能會損害該項目回報。去年12月，Prelude因火警斷電，直到上月才恢復生產。

此外，英國石油（英：BP）也在重新考慮在北海（North Sea）的投資計劃。雖然英國政府將向能源行業徵收25%的暴利稅，但會增加能源企業對英國投資項目的稅務寬減。

（綜合報道）

[國際金融]