日央行重申維持寬鬆 刺激經濟

黑田指日圓挫因油價異常等

對於近期日本通脹增長加快，黑田東彥表示，約四分之三的通脹升幅，源於美元計價的國際商品價格上揚，約四分之一由於日圓貶值。日本4月扣除生鮮食品的核心消費價格指數（CPI）經季節調整後按年升2.1%，升幅是7年來最高。黑田東彥預期，未來12個月的核心CPI將保持在2%左右，預期增長將在下一財年放緩。

料未來12個月通脹放緩

此外，受新冠疫情及半導體供應短缺等影響，豐田（日：7203）4月全球汽車產量按年跌9.1%至692,259輛，低於此前預期的75萬輛，是3個月來首次按年下跌。豐田4月全球銷量為763,708輛，按年跌11.1%，連續8個月按年下滑，並創去年10月（下跌20.1%）以來最大跌幅。

受疫情防控措施等影響，豐田4月在中國的銷量按年跌30.7%。此前形勢大好的北美市場，4月銷量也按年大跌19.7%。至於包括微型車在內的日本本土市場，4月銷量亦按年跌16.8%。

（綜合報道）

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