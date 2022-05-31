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劉宇亮：上海復市方案中尋寶

【明報專訊】早在5月中旬，上海政府宣布分3個階段全面恢復正常生產生活秩序，復工復市。在剛過去的周末，上海市政府發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》（下稱《方案》），列出50條措施，力爭在6月1日以後，全面恢復上海正常生產生活秩序。

《方案》主要可分為四大板塊：全力助企業紓困；復工復產復市；穩外資外貿、促消費投資；強化支撐保障。

其中，對承租國有房屋從事生產經營活動的企業和個體工商戶，2022年免除6個月房屋租金。對很多企業來講，房租是最大成本，如果減免了半年，對於成本來說是最大的幫助，以線下業務為主要而分店較多的公司最為受惠。

另外，在疫情下，旅遊、餐飲、零售和部分消費類小業者所受的影響比較明顯。在《方案》中，對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業，從4月起階段式緩繳社會保險費單位繳納部分。港股上市的，最受惠的有海底撈（6862）、九毛九（9922）、李寧（2331）等。

料京東美團阿里有炒作

筆者亦留意到《方案》提及優化「購物節」，適時推出主題購物節活動，鼓勵發展夜間經濟，提振消費信心；支持大型商貿企業、電商平台等企業，以多種方式發放消費優惠券，支持文旅企業發放文旅消費券。而「618購物節」將近，相信一眾平台股如京東（9618）、美團（3690）和阿里巴巴（9988）會有一番炒作。

最後一提，《方案》涉及「旅遊」的關鍵詞最多，共有12處，包括社保緩繳、穩崗補貼、防疫和環境消殺補貼，以及旅遊發展專項基金等，可多留意以旅遊服務為主的公司攜程集團 （9961）和同程旅行 （0780）

獨立股評人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[劉宇亮 股宇有云]