moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

薛偉傑：全球鋰需求急升 2030年恐現大缺口

【明報專訊】隨着世界多國宣布碳中和及停止銷售燃油車時間表，電動車取代燃油車已是勢不可當。然而，電動車銷量大增，亦意味鋰電池產量必須同步跟上。換言之，未來鋰金屬的消耗量每年都會大升，隨時有可能出現供應緊張的情況。

早在今年3月底，Benchmark Mineral Intelligence的數據就顯示，鋰金屬當時的價格比去年同期上漲超過480%，單是今年初至3月底已上升超過120%；而《World of Statistics》4月初的數據亦顯示，鋰金屬當時的價格高達每噸78,032美元，比2021年的每噸17,000美元大升了3.59倍。就連Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦曾表態，該公司可能會直接大規模地涉足開採鋰礦和提煉業務。

IEA：鋰價不到年半升7倍

近日，國際能源署（International Energy Agency，IEA）開腔表示，鋰、鈷、鎳這三種金屬作為電動車鋰電池的關鍵原材料，都出現了價格急升的現象，尤其是前者。根據國際能源署數據，今年5月份鋰價已經比去年初大幅上升了7倍；鈷價上升了一倍多；鎳價亦幾乎上升了一倍。

國際能源署表示，這是由於「前所未有的電池需求」及「在新的供應能力方面缺乏結構投資」的結果。據國際能源署的年度電動汽車前景報告指，去年全球純電動車和插電式混合動力汽車銷量增長約一倍，達到660萬輛。

2030年鋰產量需增6倍

5月23日，國際能源署的最新預測更指出，由現在到2030年，全球需要增加50個全新的中型鋰礦場，鋰金屬的年產量需要增加6倍，才能夠滿足日益增長的需求。若單單倚靠現有以及正在建設的鋰礦項目，到2030年，全球將會面臨接近50%的鋰金屬需求缺口。

國際能源署更在《清潔能源轉型的礦物需求》報告中指出，2040年的鋰需求可能比現在的水平高出13倍；若果全固態鋰電池的商業化速度較快的話，2040年的鋰需求甚至可能急升至現在水平的51倍！

在內地，碳酸鋰價格亦曾經在一年內急升9倍，由去年初每噸5萬元人民幣，飈升至去年底每噸50萬元人民幣，近月才稍為回落。5月30日，工業級碳酸鋰綜合價格仍處於每噸43萬至46萬元人民幣，電池級碳酸鋰的綜合價格則處於每噸46萬至49.5萬元人民幣。

四川省最近有一間破產清盤的鋰礦開採企業的部分股權公開拍賣，本來是帳面資不抵債者，卻居然引來21個買家競投，合共出價3448次，歷時6日5夜才完成拍賣。

話說該企業擁有一個鋰礦的探礦權，該公司約54.29%股權在2018年底市場價值約為12億元人民幣。但因為它本身負債10多億元人民幣，所以帳面看來應已資不抵債。在籌備拍賣階段，起拍價已一降再降，最後降至僅335萬元人民幣，在京東破產拍賣平台拍賣。

但結果卻出現熱烈競投，成交價超過20億元人民幣，比拍價高出597倍，創下拍賣業內罕見的紀錄。由於中標方還需要承擔對應股權下的8.52億元人民幣債務及6.94億元人民幣的增加勘查礦種價款。這意味中標方總共需要為那個鋰礦的開採權付出超過35.46億元人民幣。雖然這個個案可能有些極端，但也側面反映出內地業界對於鋰價走勢的看法，以及對於爭奪鋰礦資源的焦慮。據悉，內地探明鋰資源量在全球排第六，但因為消耗量太大，鋰資源的對外倚存度高達85%，本土只能開採和供應約15%。

南美四國擬組鋰出口國組織

公開資料顯示，全球近80%鋰資源產量主要集中在美洲和澳洲。據美國地質調查局（USGS）的統計，當中智利、墨西哥、阿根廷、玻利維亞所處的南美「鋰三角」地區擁有接近全世界56%的鋰金屬資源。其中智利是全球鋰資源儲量最豐富的國家，也是全球第二大鋰生產國。2020年，智利的鋰資源儲量為920萬噸鋰金屬當量，佔全球鋰資源儲量的44%。根據「上海有色網」的數據，2021年智利鋰礦產能佔全球總產能的24%。

墨西哥總統洛佩斯在5月3日表示，墨西哥正與智利、阿根廷、玻利維亞商討合作創建一個鋰業協會，以便4個國家可以分享它們在開發電池相關礦產方面的經驗。

當然，有些說話他們毋須說出口，公眾也可以估計到：最重要的是希望該協會未來發展到好像石油輸出國組織（OPEC）那麼大的影響力和定價權，將它們的國家利益最大化。

明報記者 薛偉傑

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[薛偉傑 科技觀潮]