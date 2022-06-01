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內地5月官方製造業PMI升至49.6 勝預期

【明報專訊】5月份部分企業復工復產，經濟數據略較4月回穩。國家統計局公布，5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.6，較4月份回升2.2點，但仍連續3個月處於臨界點以下。月內五大分類指數均低於50，但按月均有所改善。

國統局：較大地區復工復產

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，5月份，受疫情影響較大的地區復工復產逐步推進，製造業PMI在4月份較低基數水平上回升。調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的行業由4月的9個增加至12個，製造業景氣面呈現積極變化。

從分類指數來看，生產指數按月回升5.3點至49.7，表明製造業生產景氣水平有所改善。新訂單指數按月回升5.6點至48.2，表明製造業市場需求回落幅度收窄。原材料庫存按月升1.4點至47.9，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員按月升0.4點至47.6，表明製造業企業用工景氣水平小幅回升。供應商配送時間按月升6.9點至44.1，但仍低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間仍然較慢。

此外，非製造業商務活動指數報47.8，按月回升5.9點，反映非製造業景氣水平明顯改善。綜合PMI產出指數為48.4，按月升5.7點，表明企業生產經營景氣水平有所恢復。

景順：經濟或已觸底

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，Omicron引發的經濟影響可能已經觸底，預計未來幾個月的PMI和月度經濟數字會有所改善，尤其在6月份，因為流動性指數已經顯示過去幾周消費者活動有所回升。