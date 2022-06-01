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港交所：ETF通須與股票通保持一致

【明報專訊】上周五中港兩地監管機構「拍板」ETF（交易所買賣基金）納入互聯互通，惟業界人士反映ETF納入要求嚴格，違背了向中國投資者引入國際風險敞口的目的，因而限制海外指數的業務發展潛力。

港交所（0388）證券產品發展聯席主管羅博仁表示，ETF發行人無疑傾向更廣泛的產品範圍，但現行納入資格的準則須與股票通保持一致。他強調，實施ETF通只是第一步，未來會與各方商討擴大產品範圍。

中金料合資格產品僅8隻

中金的報告預計合資格納入的產品僅8隻。羅博仁表示，目前正進行初步審查，還沒有公布相關名單，將會適時公布，又指任何超出標準以外的產品，目前而言不會包含在內。他重申，ETF通可為國際和中國投資者擴大流動資金池，進一步加強投資組合多元化。至於落實安排上，他指出，本地ETF發行商正為最終將ETF納入互聯互通做準備，並開始與內地合作伙伴制定不同的分銷和營銷安排。早前當局指出，需時兩個月準備相關工作。

此外，問及A股已有同類追蹤港股指數的ETF產品，ETF通推出後如何吸引在岸投資者轉投本港上市的ETF，羅博仁認為，本港ETF產品擁有多項優勢，包括成本較低、港股流動性強、買賣價差較窄、指數追蹤的誤差不大等，相信本港提供的ETF較在岸產品更具競爭力。他續稱，目前港交所正研究如何進一步完善交易所買賣產品（ETP）市場微結構，包括一手市場申購、贖回程序、降低價差等。