富衛傳因市况波動推遲上市 消息人士指純屬暫緩非終止計劃

明報記者 葉翠

內地新冠病毒檢測服務商雲康集團（2325）為上月唯一一家新上市的股份，集資10.8億元。彭博統計數據顯示，上月集資額較去年同期大幅倒退近67%，亦為2012年以來5月份的最低水平（見圖）。受通脹升溫、俄烏局勢不穩等多項全球因素拖累，今年以來，本港新股集資僅錄得22億美元（約172億港元），按年跌逾九成。

據彭博報道，富衛上月已獲批上市，但受制於市况充滿挑戰，因此未決定何時進行新股發售。接近富衛的消息人士向本報稱，是次純屬暫緩上市，並非終止計劃，只要市况好轉將繼續進行。翻查資料，富衛2月底遞交上市申請，須趕在半年內（即8月底前）掛牌，否則需要更新招股書資料，包括當中的財務報表數據或任何重大變動。

友和錄6247萬孖展 超購3倍

其他新股方面，主攻電子產品的本地網購平台友和（2347）昨日截止招股，綜合8家券商資料，公開發售部分超額認購逾3倍，錄得6247萬元孖展。該股將於本月10日掛牌上市。此外，已被美國證交會（SEC）列入「除牌名單」、目前在港第二上市的中概股再鼎醫藥（9688）已獲批轉換為雙重主要上市，預計本月27日起生效，意味或可被納入港股通。

GOGOX傳集資大縮水 最多12億

據路透旗下IFR報道，阿里巴巴（9988）有份持股、本地物流服務平台GOGOX（前稱︰GOGOVan）將在本周尋求通過上市聆訊，若聆訊順利，集團計劃在本月13日建簿，並在本月16日定價，本月23日正式掛牌。報道指GOGOX集資規模或再度「縮水」，擬集資1億至1.5億美元（約7.8億至11.7億港元），較去年提交申請時市傳的4億至5億美元削減一半以上。

另一方面，彭博引述消息報道，華潤資本正考慮私有化新西蘭上市的蜂蜜生產商康維他（Comvita），有意讓公司在另一地點重新上市，香港屬考慮範圍之內。報道指華潤資本已與銀行就潛在交易的融資問題進行了初步磋商，華潤資本和康維他的代表均未有回覆彭博查詢。