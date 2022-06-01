本港首季壽險新做保單保費按年升逾4%

【明報專訊】今年首季本港爆發第五波新冠疫情，防疫措施大為收緊，不過期內保險銷售按年仍錄升幅。保監局公布，今年首季壽險業務的新做保單保費為424億元，按年上升4.2%，按季則跌4.27%。非投資相連業務的人壽及年金的新做保費為377億元，按年上升10.1%，而投資相連保險新造保費則按年下跌27.2%至46億元。
首季內地訪客的新造業務保費為3.45億元，佔個人業務總額0.8%。按年雖有2.35倍升幅，惟與內地尚未恢復通關下，較2019年首季的127.72億元仍有明顯差距。另外，保險公司在首季發出約1.2萬份合資格延期年金保單，新做保費8.3億元，佔個人業務總額約2%。
首季壽險的保費收入總額為1389億元，按年下跌0.2%，其中投資相連壽險業務保費收入按年下跌17%至79億元，非投資相連壽險的保費收入按年上升0.1%至1133億元，另外退休計劃業務的供款按年上升9.2%至158億元。首季給付保單持有人的申索和利益，總金額為716億元，按年下跌4.1%。
財產保險方面，今年首季的毛保費為193億元，按年上升5.8%，淨保費則為120億元，按年上升0.1%，已償付申索毛額為72億元，按年下降0.9%，整體承保利潤大幅增長1.08倍至10.63億元。