moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

貝殼上季收入跌四成 經調整淨利潤挫98%

標籤：經濟

【明報專訊】內地網上地產代理平台貝殼找房（2423）上季轉盈為虧，錄得淨虧損6.18億元（人民幣，下同），去年同期為淨利潤10.59億元。調整後淨利潤按年急挫98.1%，錄得2927.6萬元。貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東稱，期內部分城市引發疫情，加上宏觀經濟前景疲軟，對行業帶來重大不確定性，對市况繼續保持審慎。

公布最新指引料次季收入跌逾五成

截至今年3月底止3個月，貝殼成交額（GTV）按年跌45.2%至5860億元，收入按年跌39.4%至125.47億元，貼近此前指引上限。貝殼同時公布最新業務指引，預計次季收入介乎100億至105億元，相當於按年下滑56.6%至58.6%。

昨晚開市初段，貝殼ADR相較港股高逾8%。另貝殼宣布擬建立股份回購計劃，將於12個月內回購最多10億美元ADS；此計劃仍待公司股東授權獲批。

擬回購最多10億美元ADS

收入按業務劃分，新房上季收入按年下跌44%，成交額達1927億元；二手房交易成交額按年下跌46%，略好於市場水平，存量房交易成交額為3741億元。貝殼期內毛利率按年下跌5.6個百分點，最新為17.7%。公司解釋指，由於鏈家經紀人的固定薪酬成本佔收入比例相對較高，導致存量房交易的貢獻利潤率較低；以及今年第一季收入下跌，以致門店成本佔收入比例相對較高。