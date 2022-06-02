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領展：疫下可加租 街市續租加兩成 王國龍稱人流恢復九成 續有上調空間

【明報專訊】在新冠疫情持續影響下，領展（0823）昨公布截至今年3月底止的全年業績較市場預期遜色，期內物業淨收益約87.8億元（見表），按年升6.5%；不過，即使財年尾段開始爆發第五波疫情，未礙集團去年度整體續租的租金調整率止跌回升至4.8%，當中街市/熟食檔位升幅更接近兩成（見圖）。集團行政總裁王國龍稱，兩年前簽訂的部分租約租金處於較低水平，洽商續租時有較大空間加租，不過經過疫情洗禮下，他料租戶生意需較長時間恢復。

明報記者 陳偉燊

物業收益88億 升6.5％

王國龍指出，個別街市檔位續租升幅「犀利」，但與健身相關的租戶則受防疫措施影響，仍然需要提供支援，另位於旺角T.O.P的租戶生意亦欠佳。他提到，由於集團與租戶分成在租金中佔比不多，尤其近年續租者所訂租金水平相對較低，加上旗下物業短租項目佔比不多，因此就算近期疫情好轉，集團收入未必可即時改善。

王國龍表示，集團去年積極透過收購增加收入，並估計港府發放電子消費券會有助商戶及食肆生意。為招徠更多駕駛新能源車的租客，領展亦會增加充電設施滿足需求，同時亦會投入科技、線上推廣。

短租佔比不多

疫後復蘇需時較長

經歷過往3年社運及疫情洗禮，王國龍稱，公司在與商戶洽商續租時遇到困難，隨着零售市道及租客生意反彈，他相信未來會有空間供領展上調租金，但是他預期租客仍需較長時間恢復。同時，以他所見，備受疫情打擊的食肆中，有租戶支持不住，但亦見有其他食肆趁領展商場租金較低時補上進駐，原有食肆租客亦未至遭淘汰。

自第五波疫情後，王國龍稱，領展在港的商場人流已重返疫情前九成，停車場時租票已回到歷史高位九成，已推出優惠券幫助租戶吸客，希望新一波疫情來臨時，實施防疫措施影響會較此前疫情低。領展主席聶雅倫表示，集團會保持審慎，並且觀望事態發展。

內房行業尚未到谷底

指銀行需願削債

領展期內透過收購擴大物業組合，集團去年度物業收入淨額增長6.5%至87.76億元。在進一步收購方面，王國龍稱，領展有接觸不少內房項目，但是他形容「好的不想賣，不好的我們不想買」。他估計目前內房行業尚未到谷底，要銀行願意削減債務後才有望促成內地物業恢復「有買有賣」的情况。

另外，集團到澳洲收購時和不同伙伴合作，因此可令集團在海外的發展策略加快。王國龍稱，集團仍有留意日本及新加坡市場的投資機會。