史美倫任螞蟻獨董 分析：或鋪路IPO

胡祖六蔣芳不再擔任董事

據網站顯示，春華資本創始人胡祖六和阿里聯合創始人蔣芳不再在董事會成員之列，目前獨立董事在螞蟻集團董事會的比例為50%，女性董事在董事會成員中的比例為37%。

翻查資料，史美倫曾擔任匯控（0005）、中電信（0728）等上市公司獨董，惟已先後在2018及2019年辭任，目前除新加入的螞蟻集團外，並無擔任任何企業的獨董職位。

電動車企威馬擬港集資78億

另一方面，內地電動車企業威馬昨遞交本港上市申請，據彭博報道，公司擬集資10億美元（約78億港元），預計在年底前招股。聯席保薦人為海通、招銀及中銀。據初步招股書，威馬汽車2021年電動汽車銷量為44,152輛，較2020年倍升，2019至2021年總收入分別為17.6億、26.7億及47.4億元人民幣，年內虧損分別為41.5億、50.8億及82.1億元人民幣。

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