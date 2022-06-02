李克強再出招 增8000億信貸額

1400億留抵退稅須7月完成

除基建和退稅外，會議亦要求落實支持平台企業、合法合規境內外上市等措施。另外，要求各地方部門應推動投資項目盡快開工、向復工復產的重點企業提供點對點幫助、由汽車央企發放的貨車貸款可延期還本付息等。會議亦要求，派往12個省的督查組要盡快報告，通報對政策落實中的問題。

據報道，會議主要是對政策實施提速增效，及時加強穩定經濟的重要措施，圍繞市場主體實施宏觀政策，實行精準調控，不透支未來。各部門迅速行動，令33條政策措施實施細則推出，取得積極進展。

此外，會議亦推出政策幫助就業和收入受到影響群眾，保持醫保報銷比例和藥品品種穩定，對符合條件臨時遇困無法繳納基本醫保費的資助，7月底前完成發放今年提高的退休基本養老金，加強對失業、易返貧致貧和低保邊緣人口等監測，及時幫助困難戶等。

李克強在上周三（25日）召開與會人數逾10萬人的穩定經濟電話會議，要求地方政府採取措施確保次季經濟保持正增長。