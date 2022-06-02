消費券帶動 港4月零售止跌升12% 超市電器等最受惠 零售協會：六成商戶指5月生意跌

明報記者 周綺琪

4月多個主要零售類別銷貨價值均錄得升幅，當中以電器及其他未分類耐用消費品類別升幅最為強勁，按年增長達40.9%；其次為家具及固定裝置產品，按年升27.5%。銷售額同樣連跌數月的鞋類、有關製品及其他衣物配件類別產品，由3月份按年下跌55.4%，反彈至4月份增長13.2%；而珠寶首飾、鐘表及名貴禮物則由3月錄得35.9%跌幅，轉為4月上升13.9%，超級市場升6.9%至49.5億元，為各類別中金額最高（見表）。

疫情退 網購額按月跌11%

零售業氣氛改善，但受政府放寬部分社交距離措施影響，當月網上銷售臨時估值為24.8億元，按月回落11.2%，惟按年仍升34.8%；整體佔比按月跌3.5個百分點至8.2%。

政府發言人表示，受惠於本地新冠疫情減退，加上首期消費券發放，4月零售業總銷貨臨時估值錄得顯著回升，相信只要疫情等因素維持平穩，零售業將持續復蘇。

周生生（0113）大中華營運總經理劉克斌稱，消費券對生意額的確有刺激作用，加上期內金價持續處於高位，帶動4月黃金飾品銷售額按年增長逾10%，他相信短期在高金價下，5月銷售額將維持上升趨勢，但升幅或會放緩。他續稱，業界現時放眼未來數月社交距離持續放寬，婚嫁市場將迎來復蘇曙光。

周生生：受惠金價升 5月可保增長

此外，零售協會表示，對比2019年同期，4月零售銷貨價值仍下跌接近兩成，反映整體零售市道與正常水平仍有一段落差。在消費券效應帶動下，該會預期第二季銷售數據可望錄得輕微回升；但隨着消費券效應減退，有六成受訪會員表示，5月份生意已按月有所回落，其中35%更稱生意額下跌最多六成。

該會續稱，若第二階段消費券於年中發放，加上疫情如果沒有反彈，該會預計下半年零售銷貨價值將與去年同期相若；全年亦料與去年持平，或可能有輕微的增長或倒退。此外，該會稱，第五波疫情期間大部分商場業主均未有向零售商給予廣泛租金支援，有個別會員更擔心商場業主待疫情回穩後或會加租，成為零售商另一隱憂。