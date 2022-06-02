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城規會拒批石湖圍建逾萬伙 因項目坐落樞紐 新地置地盼地盡其用

標籤：經濟

【明報專訊】正當政府大力推動北部都會區發展，發展商改劃北都內土地卻遇阻力。新地（0016）及置地合作發展元朗石湖圍項目，2019年向城規會申請放寬發展密度及縮則發展，擬建逾1.1萬伙大型屋苑，規模直逼沙田第一城，總樓面達589.76萬方呎，有關申請昨日於城規會審理，項目因坐落於由政府主導的新田/落馬洲樞紐計劃，而遭城規會否決，是北部都會區發展計劃公布後，未獲城規會通過的最大型改劃住宅個案。

明報記者 甘潔瑩

資料顯示，新地置地早在2005年向城規會作住宅發展，申建300幢洋房，翌年獲批。及後發展商向政府申請補地價，終在2019年5月以21億元完成補地價，批出發展方案、涉約48.65萬方呎計，每方呎樓面補價約4317元。

上述項目位於元朗石湖圍丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，鄰近擬建港鐵（0066）北環線新田站，佔地約154.11萬方呎，新地等以5.39倍申建25幢33至42層高分層住宅，提供11,292伙、平均面積約463至565方呎，估計人口約3萬人。據規劃署文件，項目坐落於新田/落馬洲樞紐，目前尚未制定該地帶的未來發展意向，故不支持有關改劃申請。

06年批建300幢洋房

3年前21億補價

新地及置地罕有聯合回應，指得悉城規會的決定，將會詳細研究城規會委員的決議和相關文件。因應北部都會區發展策略和北環線最新進展，早前已遞交另一份改劃申請，將更能符合政府最新的規劃發展框架。發展商重申，相關地塊為熟地，早年規劃許可下只容許興建低密度洋房，既不能「地盡其用」，亦不符合政府在區內最新的發展方向。如因應規劃環境的變化，適當提高地塊的發展密度可充分發揮新田/落馬洲發展樞紐和鐵路效益，既符合政府增加土地房屋供應的政策，亦能協助解決房屋供應短缺的問題。

上月中「斬件」申建共1.5萬伙

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，城規會一般都會因應申請項目的規模及未來人口變化，對未來交通規劃的影響，去考慮項目的申請，未來整體規劃及房屋發展均集中在新界北部，如果申請項目達到政府相關部門的要求及未來政策方向，相信仍有機會獲批。

事實上，新地早已作「兩手準備」，上月中曾就上述項目「斬件」申請，其中1期以不多於7.5倍地積比率發展，擬建4幢樓高不多於45層的分層綜合大樓，提供1990伙住宅，總樓面涉約104.7萬方呎。較大面積的地盤作2期發展，佔地約約97.79萬方呎，以不多於7倍地積比率作發展，擬建24幢不多於47層的綜合住宅大廈，提供12,575伙，另設社福設施，項目總樓面共約696.4萬方呎，單位伙數高達14,565伙，較現時被否決的個案還要多3273伙。