星星地產元朗項目最快下半年推涉335伙

最高可建樓面約17萬方呎

上述項目原為FedEx World Service Center，星星地產2016年底以約3.4億元購入後申請改劃，並於去年以8.18億元完成補地價，項目最高可建樓面約17萬方呎，每方呎樓面補地價約4780元。

星星地產主席陳文輝表示，項目預計下半年推出，共提供335個住宅單位，標準戶型涵蓋開放式至3房，主打1房戶，佔逾40%。陳早前曾稱，項目1房實用約330方呎，開放式實用約220至250方呎，另有2房至3房連套房單位。

前身為工廈 去年補價逾8億

另外，陳又稱，觀塘偉業街107至109號的商廈項目，佔地約1.26萬方呎，目前土地用途為工業及與工業經營相關的附屬辦公室，亦可以補地價改為全商業用途，可建商業樓面約18.14萬方呎，項目正積極計劃中，有待相關部門審批後公布細節。

陳續稱，疫情放緩，近日不少發展商推出新盤應市，市場氣氛日趨熱鬧，成交量明顯回升，可見市場有強勁剛性需求，加上通脹重臨，預期今年樓價將有5%至10%升幅，投資氣氛亦同時好轉，帶動工廈市况成交，今年工廈樓價將繼續受市場熱捧，有望達10%升幅。