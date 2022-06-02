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「綠置居」麗翠苑未補價首破500萬大關

標籤：經濟

【明報專訊】資助房屋市場交投回升，據房委會最新公布臨時數據顯示，上月錄133宗未補價成交，較4月同期約120宗增加13宗或約一成，而上月更不乏高價成交。資料顯示，於2019年開售及入伙、樓齡約3年的長沙灣綠置居麗翠苑，一個實用452方呎的高層2房戶，上月以555萬元未補價易手、實呎12,279元，成交價首度升破500萬元大關，創屋苑未補價新高。

麗翠苑今年初才陸續額印鬆綁，今年至今暫累錄4宗未補價二手成交。翻查資料，屋苑對上一個成交價紀錄同於上月錄得，一個實用383方呎低層2房戶，以480萬元未補價易手，實呎12,526元。

此外，將軍澳廣場相隔約5個月，再有單位呎價突破2萬元大關。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳廣場8座高層D室，實用414方呎，2房間隔，向西南望開揚市景，新近以830萬元易手、實呎20,048元，呎價重返第五波疫情大爆發前水平。原業主2012年4月以約368萬元購入，持貨約10年，帳面獲利462萬元或1.2倍。

將廣實呎破2萬 重返第五波前

另外，市場消息稱，堅尼地城高逸華軒高層F室，實用面積438方呎、2房間隔，新近以1235萬元易手，實呎28,196元，呎價創屋苑二手新高。原業主2000年314.2萬元一手購入，帳面獲利920.8萬元，單位期內升值近3倍。

海怡3房套1328萬易手

近4年實蝕235萬

不過，經濟前景未明，市場有零星二手蝕讓個案。中原地產副區域營業經理盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島8座高層E室，實用739方呎，3房1套連士多房間隔，以1328萬元易手，實呎17,970元。原業主2018年8月1480萬元買入，持貨3年多一直將單位出租，近月約滿後決定沽貨，帳蝕152萬元或約一成；連使費計料實蝕逾235萬元或逾15%。