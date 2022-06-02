凱龍瑞4.5億放售永樂街全幢商廈

上述項目為上環永樂街58號全幢商廈，現以招標形式放售，並於下月20日截標。萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，物業為一座21層高的全新商廈，總建築面積約20,100方呎，共涉20層，地下設有一個舖位，區內全幢放售盤源偏少，是次出售之物業極為罕有，業主意向價為4.5億元，呎價約2.24萬元，相信會吸引投資者或發展商積極出價洽購。

最少放售3物業共涉約23億

資料顯示，凱龍瑞集團早前亦以招標形式出售灣仔謝斐道303號全幢商廈，以及告士打道160號海外信託銀行大廈41個車位，截標日期為本月8日，前者意向價約17.3億元，後者意向價約1.2億元，若連同最新放售的永樂街58號，3項物業合共叫價約23億元。

另外，工商物業成交活躍，有投資者短炒獲利，中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，九龍灣信和工商中心7樓01室，面積約2119方呎，以約868萬元易手，平均呎價約4096元，參考同幢共27個放盤，平均呎價由4430元至8322元不等，是次成交屬略低於市場平均叫價水平。資料顯示，原業主去年11月以約802萬元購入物業，持貨數月，帳面獲利約66萬元或約8%。