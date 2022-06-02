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加息兼增供應 澳洲樓價兩年首降

【明報專訊】利率上升及房屋供應增加，助澳洲樓市降溫。房地產研究機構CoreLogic的數據顯示，悉尼樓價5月按月跌1%，墨爾本樓價則按月跌0.7%。澳洲兩大城市上月樓價下滑，拖累澳洲主要城市綜合樓價指數在5月按月跌0.3%，是接近兩年來首次下降。

CoreLogic分析指出，悉尼和墨爾本通常是澳洲樓市的風向標，當澳洲央行上調基準利率往往會對樓價產生影響，其他因素也在產生作用，例如房屋供應增加，讓買家多了議價能力。像很多發達經濟體一樣，澳洲央行在新冠疫情期間下調利率，刺激樓價顯著上漲。隨着澳洲央行上月將基準利率由0.1厘的歷史低位上調至0.35厘，為11年半以來首次加息，市場預期貨幣政策將進一步收緊，令置業熱情降溫。

GDP勝預期 料可大手加息

昨公布的澳洲首季GDP數據勝預期，有助鞏固澳洲央行的鷹派立場，為下周二大幅加息鋪路。澳洲第一季GDP較去年第四季增長0.8%；按年則增長3.3%，超出疫情爆發前的2%平均水平。隔夜指數掉期（overnight indexed swaps）的數據顯示，市場押注澳洲下周將大幅加息0.4厘。澳新銀行和AMP Capital Markets的經濟師也預計，加息幅度達40個基點（100基點等於1厘）。澳元兌美元昨升0.3%至0.719。貨幣市場數據反映，投資者押注澳洲基準利率在今年底升至2.7厘。

儲蓄比率11.4% 疫後新低

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）認為，澳洲經濟有一些優勢，惟通脹增長加快，擠壓家庭的購買力。最新數據顯示，澳洲家庭支出的增長，超過家庭收入的增長。

家庭儲蓄相當於收入的比率，由第四季的13.4%降至第一季的11.4%，是新冠疫情爆發以來最低水平。

（綜合報道）

[國際金融]