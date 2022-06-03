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新業務虧損率續跌 王興：繼續加大投資

【明報專訊】美團（3690）大量「燒錢」的新業務，雖然暫時仍未走出虧損，但今年首季經營虧損率按季再減7.2個百分點，已經是連續兩季錄得下降。美團董事長王興昨於業績電話會議上重申，公司將按年加大對新業務的投資，認為新業務會跟商品零售業務一樣，繼續成為美團的主要投資領域，對業務長遠盈利潛力充滿信心。

截至今年3月底止季度，主要受商品零售業務的擴張所驅動，美團新業務及其他收入按年增加47%至144.91億元（人民幣，下同）；分部經營虧損繼續擴大12.2%至90.25億元，惟經營虧損率則收窄至62.3%。季內，美團買菜實現高速增長，訂單量按年增加近120%，日單量達歷史新高。

美團閃購3月成交額急增290%

即使面對內地封城的挑戰，王興表示措施對食品配送的影響較小，以上海為例，美團閃購於3月底的交易數量按月增長約80%，而成交額（GTV）亦按月增長290%。王興認為，受內地疫情刺激，加快消費者接觸及接受即時零售服務，美團閃購的平均訂單價值亦見增加。

另一方面，美團優選部分地區倉庫的運作卻受到疫情影響，不利於第二季的交易訂單量，惟隨着物流鏈及派送能力回復穩定，相信美團優選能夠保持增長趨勢。他亦提到，美團在上海封城期間推出雜貨團購模式，截至5月底已完成40萬張雜貨團購訂單。