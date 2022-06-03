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GEM板餐廳股1957 & Co.溢價9％賣盤

【明報專訊】在港經營多家中高檔餐廳的GEM上市公司1957 & Co.（8495）前晚發公告宣布賣盤，其中集團主要股東梁志天、關永權及郭志波全面退出，由同樣在港有經營食肆的內地商人蔡偉科，以每股溢價近一成，總作價約1億元「接貨」。

據公告透露，集團上述3名股東、合共出售約1.88億股股份，佔已發行股本總額約48.98%。蔡偉科將以每股0.5341元收購有關股份，涉及總金額約1億元；以集團昨日收市價0.49元計，溢價約9%。

內地商人蔡偉科1億「接貨」

資料顯示，蔡偉科涉足互聯網、電子商務、物流貿易、餐廳營運和餐飲管理等多個行業；其中在港經營日本菜、廣東菜及上海菜式餐廳，旗下品牌餐廳包括「板神」、「燒肉帝」、「軒寧樓」及「京滬佳餚」。

至於1957 & Co.於2009年由梁志天等人創辦，主要於本港經營不同菜式餐廳，並在2017年在創業板上市。據官網資料，集團旗下品牌餐廳包括泰國菜「芒果樹」、上海及淮揚菜「家上海」、淮揚菜「十里洋場」、越南菜「安南」、日式居酒屋「權八」、日本菜「北海丼」、「竹日本料理」，以及意大利菜「Paper Moon」。集團現時在全港合共經營多達13間門市，而內地亦有9間分店。

事實上，截至今年3月底止，儘管期內已收取政府補助約220萬元，集團首季虧損仍按年擴大至1493.2萬元；季內收入則按年減少45.4%至4440萬元。