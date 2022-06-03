大行唱好中資股 恒指守二萬一

高盛料MSCI中國指數未來1年彈兩成

高盛稱，當政府轉向放寬財政及貨幣政策時，投資者可買入受惠行業股份，如地產、消費服務、交通、半導體行業，有關政策對相關板塊有正面影響。相反，看淡耐用品、餐飲、能源、生物科技及科技硬件。MSCI中國指數目前估值10.4倍，較歷史平均值低0.4個標準差，雖然低估值從來不是買入的充分條件，但屬潛在強勁回報的必要條件。高盛特別指出，中國互聯網行業合理估值有四成的潛在升幅，認為市場對中概股美國除牌消息反應過敏。

中金：恒生科指預測盈利增長36%

另一大行中金表示，展望今年下半年港股韌性漸現，預計MSCI中國指數或存在一成上行空間，對應5％的PE估值擴張和下半年5%盈利貢獻；相比之下，估值更低的恒生國企指數或有13%上行空間。

中金指出，香港成長股相比其他可比市場仍具吸引力，在36%預期盈利增速下，恒生科技指數PEG（市盈增長率）為0.61倍，明顯低於創業板的0.7倍和納斯達克市場的1.15倍，表明香港成長股板塊與全球可比市場相比存在大幅折讓。