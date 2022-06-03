本港首季港口貨物吞吐量跌14% 內地抵港挫逾兩成

至於抵港港口貨物中，季內進口量為1460萬噸，按年下跌19.1%；抵港轉運貨物則按年減少6%至1310萬噸。按主要裝貨地區劃分，首季由韓國抵本港港口貨物重量按年升43%，升幅最強勁；位居第二的台灣按年增長29.3%；越南按年升23.4%。由中國內地抵港港口貨物重量按年跌23.3%，另印尼及美國同樣分別按年減少17.3%和15.1%。

韓抵港貨物重量按年升43%

離港港口貨物方面，首季出口量錄320萬噸，按年下挫24.1%；離港轉運貨物按年跌11.4%至1160萬公噸。其中季內越南卸貨重量按年跌28.5%；日本跌20%；美國跌16.4%；另韓國及中國內地分別按年減少14.6%和11%。

共處理371萬標準貨櫃 按年跌一成

首季本港港口合共處理371萬標準貨櫃單位的貨櫃，比去年同期下跌9.9%；其中載貨貨櫃按年跌10.8%至300萬標準貨櫃單位，季內空貨櫃下跌6%至70萬標準貨櫃單位。就載貨貨櫃而言，期內抵港貨櫃錄162萬標準貨櫃單位，按年減少8.6%；另離港貨櫃則按年跌13.3%至138萬標準貨櫃單位。