惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定

在缺乏官方指引下，惠譽預期最快要到2023年，才有望改變動態清零政策。中國此前對於Omicron變種病毒採取管控措施，已令3月中之後的流動性受到廣泛干擾，按月的經濟指標跌至2020年初以來最低水平。惠譽認為內地經濟的增長幅度下行風險正增加，暫料今年經濟只增長4.3%。但估計內地經濟活動可在下半年恢復，2023年的經濟增幅預測為5.2%。

暫料內地今年經濟增長4.3%

該行指出，隨着中國揚言要穩定近期經濟增長動力，料未來數月信貸增長會加速，料此會推動今年中國經濟的槓桿比率由2021年的264%，出現雙位數字上升，到2023年增幅始回穩。在財政政策支援方面，惠譽預期中國今年會顯著採取寬鬆態度，料今年的財政赤字會由2021年度的4.5%，提升至佔本地生產總值GDP的7%。較早前，中央宣布推出33項刺激經濟措施，更推出減稅及稅務返還措施，便相當於內地GDP達2.2%的比重。內地政府更進一步推動市級及基礎建設發展相關債券發行，幫助經濟發展。