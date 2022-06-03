OPEC+加碼增產 油價微跌 部分成員難增產 實際供應料遜官方數據

會議11分鐘內達協議 歷來最短

匿名油組代表向彭博社稱，俄羅斯全力支持今次增產計劃，會議在11分鐘內達成協議，是歷來最短的紀錄。此前油組內部有消息稱，若俄羅斯的產油量因歐盟收緊制裁而下降，油組領袖沙特與其他產油國將會增產，填補俄羅斯的產量缺口。更有消息稱，OPEC+可能將俄羅斯剔出配額制度。

業內人士指出，今次是很輕微的調整，不過反映出OPEC+注意到今年稍後，歐盟對俄羅斯的制裁開始產生作用時的影響。部分分析稱，對於OPEC+來說，較大幅度提高產量是一種態度轉變。此前以沙特為首的油組及盟友，一直堅持每月輕微增產的計劃，即使俄烏危機爆發令能源價格飈升也不為所動。迄今為止，OPEC+主張油價上漲是基於地緣政治因素，而不是市場基本面的問題。來自白宮的政治壓力可能導致沙特軟化。沙特外交部直至上周仍表示，對油市無能為力，暗示油價高企非因原油短缺。

美每加侖汽油平均價4.7美元破紀錄

彭博引述知情人士稱，拜登可能於本月稍後參加北約及七國集團（G7）會議時訪問沙特，爭取與對方改善關係，商討增產。油價高位徘徊之際，美國汽油價格屢創新高。美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國每加侖汽油的平均價格昨升至破紀錄的4.7美元。家庭負擔增加，令拜登政府在11月中期選舉前備受壓力。

彭博社引述知情人士稱，拜登的出訪計劃尚未確定，他會否與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面更是未知之數。拜登政府曾將2018年《華盛頓郵報》專欄作家被謀殺的案件，歸咎於穆罕默德。在拜登擔任總統初期，白宮曾表示，拜登只會直接與沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）接觸。

《華爾街日報》3月引述中東和美國官員的消息稱，沙特和阿聯酋的領袖曾拒絕應白宮要求，與拜登通電話。隨着汽油價格上漲，拜登可能需要與掌握實權的穆罕默德破冰。

美國參議院司法委員會此前通過針對OPEC+的《反對聯合壟斷石油生產及出口草案》（NOPEC）。倘若最終生效，可能授權美國司法部對OPEC+成員國涉嫌壟斷石油生產或操控油價的行為提出反壟斷訴訟，引起相關國家不滿。

[國際金融]