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摩通CEO戴蒙：市場須準備面對「颶風」

【明報專訊】摩通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，經濟面對一系列前所未見的挑戰，包括美國聯儲局收緊量寬及俄烏危機，呼籲市場要準備好面對「颶風」。戴蒙對前景的判斷顯然比上周黯淡，當時他形容經濟威脅只是會消失的「暴雨雲」。如今他強調「暴雨雲」正在醞釀，沒有人知道颶風的大小，或許會是「超級颶風桑迪」（Superstorm Sandy）。該颶風在2012年為美國經濟帶來逾600億美元損失，是為美國帶來最嚴重損失的颶風之一。他警告烏克蘭戰爭對大宗商品的影響，恐國際油價會升至每桶150美元或175美元。

料美消費者剩6至9個月消費力

通脹高企之際，戴蒙估計美國消費者的銀行帳戶，還剩6至9個月的消費力。不過他警告，隨着聯儲局縮表，市場的美國國債供應量將會激增，而各國央行、商業銀行及外匯交易公司等買債的意願不大，全球資金流動將面臨巨大變化，「我不知道會產生什麼影響，至少市况會大幅波動」。他表示，摩通會對資產負債表採取保守策略。

市况動盪之際，老虎全球管理基金（Tiger Global Management）今年虧損近52%。根據彭博社看到的致投資者信函，老虎環球基金的主要對冲基金在5月暴跌14.2%。

在勞動力市場緊張及通脹上升的背景下，俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在5月僅增12.8萬個，遠低於市場預期的30萬個，是美國經濟從新冠疫情復蘇以來，最低的增長。小型企業職位在5月所受的影響最大，僱用少於50名員工的小企，上月減少9.1萬個就業職位。至於在疫情期間職位減少最多的休旅行業，上月職位僅增1.7萬個。

美「小非農」職5月增12.8萬 遠遜預期

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，每月就業職位增長更接近於疫情爆發前的水平，所有行業的招聘都在放緩，而小企仍是令人擔憂的問題，因為它們難以跟上大型企業的發展步伐。聯儲局的《褐皮書》指出，面對利率和通脹上升等不利因素，部分地方聯儲銀行轄區的經濟擴張和物價升幅可能正在放緩，部分轄區的商戶對前景更為審慎。這次調查時間由4月中至5月22日。

（綜合報道）

[國際金融]