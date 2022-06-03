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美元走強影響企業 微軟預告本季收入盈利遜預期

【明報專訊】聯儲局部署大幅加息及俄烏危機刺激美元需求，惟美元強勢造成的匯率波動，可能影響到企業表現。微軟（美：MSFT）向美國證交會（SEC）提交的申報文件警告，受匯率因素影響，本季收入及盈利將不及預期，其股價午夜前跌約2%。不過此消息未影響主要科技股的升勢，納指午夜前升約1%。

微軟最新預計，在截至6月底的第四財季，銷售額最多只有527.4億美元，低於此前預期的532億美元。第四財季的每股收益預計最多2.32美元，低於此前預期的每股2.35美元。微軟在4月的財報表示，美元走強使其收入和盈利減少。人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）此前亦因美元強勢，降低今年的銷售前景。

聯儲局副主席：不大可能暫停加息

DataTrek Research聯合創始人拉貝（Jessica Rabe）指出，由於通脹和利率上升，美國經濟近期增長放緩，來自全國各地的一些聯儲局商業聯絡人甚至開始擔心經濟衰退。

富國銀行分析師指出，今年下半年經濟衰退的可能性上升，因為聯儲局繼續與通脹鬥爭。

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）昨表示，聯儲局不大可能在目前加息周期暫停加息，預期直至通脹受控前，仍會維持加息步伐。三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，需盡快加息至中性水平。她預期中性利率在2.5厘左右。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局今年應將利率提高至3.5厘。

（綜合報道）

[國際金融]