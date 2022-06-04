Silicon Hill首輪170伙 即日沽清 套近14億 料短期內加推應市

明報記者 甘潔瑩

端午節長周末昨日開始，一手市場熱鬧，其中新地Silicon Hill第1期在開售前累收逾3200個認購登記、超額認購近18倍。項目昨日首輪銷售，分A及B組進行，A組為大手客時段，當中再細分A1及A2組，A1組須購買最少兩個指定單位，必須包括最少1個3房戶；A2組則須購最少1個3房戶。B組為一般買家時段，買家可購最多兩伙。

大手客2566萬購兩3房戶

新地表示，以價單形式發售的170個單位全數沽清，另有18伙單位昨天為首日招標，並於稍後日期截標，發展商會適時公布招標結果。由於市場反應熱烈，發展商將於短期內加推單位應市。據悉，售出的170伙套現約13.68億元。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行有一組買家斥約2566萬元購入兩個3房單位，擬長線收租，預料項目入伙後呎租約45元水平，回報率約3厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行亦錄兩組客人各選購兩個單位， 其中一組客人斥資約1755萬元購入一個3房及一個2房連天台戶。

買家4453萬掃維港滙II兩伙

另信置、會德豐、嘉華（0173）及爪哇（0251）合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日獲大手客以4452.64萬元連購兩伙，分別為2座26樓C室，實用面積797方呎，成交價2388萬元，實呎29,962元，另一伙為3A座16樓D室，實用面積790方呎，成交價2064.64萬元，實呎26,135元。據悉，維港滙I至III自去年3月起開售後，至今累售753伙，佔全盤1437伙的約52%，套現約106億元。

此外，恒地（0012）發展的大角嘴利奧坊‧壹隅昨日售出3伙，其中1座5樓N室，實用206方呎的開放式戶，以473.536萬元售出，實呎22,987元。