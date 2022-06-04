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美孚新邨3房900萬易手 高市價5%

【明報專訊】一手帶動下，二手樓價穩中向上。九龍指標屋苑之一、荔枝角美孚新邨最新錄得高價成交。

美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，有關單位為美孚新邨6期蘭秀道30號高層C室，實用面積615方呎，現為3房連套房間隔，望內街，原業主在去年11月以998萬元連租約放售，半年多以來，至今願接受較大的議價空間，終減價至900萬元易手，較原叫價低98萬元或近10%，實呎14,633元，成交價約高於市價5%。

據悉，單位現以2.18萬元租出，即新業主可享租金回報約2.9厘。原業主2012年8月以530萬元購入，持貨快將10年，帳面獲利約370萬元，物業升值約70%。

LP6實呎19217元沽

屋苑3房戶新高

另將軍澳日出康城LP6亦錄高價成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，LP6錄本月首宗二手成交，單位位於3座中層E室，實用面積728方呎，屬3房海景戶，原業主上月起以1425萬元放售，議價後減價26萬元或1.8%、以1399萬元易手，實呎約19,217元，成交呎價創屋苑3房戶新高紀錄。

同類型單位3座高層B室，實用面積791方呎，在上月以1480萬元易手，實呎18,710元，即同類3房海景房在不足一個月內，呎價升2.7%。今次成交單位的原業主在2019年3月以1177.5萬元購入，額印鬆綁後便計劃出售物業，持資逾3年，帳面獲利221.5萬元，物業升值約19%。