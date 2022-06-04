惠譽撤銷恒大及兩子公司評級

惠譽表示，恒大決定終止參與評級流程，該行未有足夠資訊支持給予有關評級，因而決定撤銷對集團，以及旗下恒大地產和天基控股的信貸評級，並不再提供分析報告。翻查資料，集團去年12月因未有就旗下景程發行、兩隻美元債的寬限期結束前支付利息，並遭該行由「C」下調至「有限違約」評級（見表1）。

除了惠譽，標普同於去年底將集團信貸評級由「CC」，降至「SD」（選擇性違約）；同時公布因應集團要求，往後不再為其評級。至於另一評級機構穆迪則於去年將恒大長期企業家族評級從「Caa1」下調至「Ca」，以反映集團未來面臨大量債務到期，其流動性和違約風險增加；若集團出現債務違約，債權人收回本金的前景不佳。

最新擬以恒大物業恒大汽車債轉股

自去年爆出債務危機，恒大不利消息接踵而來，其中原定於今年3月底前公布上個財政年度業績，最終則以去年下半年起集團經營情况發生重大變化、新冠疫情等因素影響審計程序為由，延遲公布業績。

事實上，恒大連月亦見積極「拆彈」，包括今年初據報道已向國務院提交初步重組方案，其後更有傳集團與部分「重磅」境外債權人就重組談判達成協議，以免除集團因旗下子公司遭銀行強制執行後，境外業務或要被接管。

至於恒大最新則有消息傳出，稱集團正商討處理190億美元（約1482億港元）境外債券，包括將旗下恒大物業（6666）及恒大汽車（0708），以「債轉股」方式，抵償當中最多兩成離岸債務（見表2）。