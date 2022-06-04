路透：Tesla擬裁員 料涉萬人 美非農新職勝預期 10年債息逼3厘

Tesla未有立即回應馬斯克擬裁員的報道。此外，馬斯克昨日在Twitter發文表示，第二屆AI日（人工智能日）將延期至9月底舉行，並透露人形機器人「Optimus」原型機屆時或準備就緒。AI日原定8月19日舉行。

Tesla稱全球停招聘 早段挫4%

儘管全球首富馬斯克叫停Tesla招聘，市場亦憂慮美國經濟放緩和通脹加快，但美國整體招聘活動持續強勁。美國勞工部昨晚公布，非農職位在5月份增加39萬個，超過市場預期的32.5萬個，增幅低於4月（見圖）。美國5月失業率則維持在3.6%，略高於1969年12月以來的最低水平。

上月的職位增長涵蓋範圍廣泛，休閒和酒店業表現最為突出，專業和商業服務、運輸和倉儲、建築業等行業的就業機會亦明顯增加，惟零售業就業則受到打擊。

上月工資增長略為放緩，美國工人5月平均時薪按月升0.3%，略低於預期的0.4%，按年則增長5.2%，基本符合預期。至於勞動參與率方面，上月輕微升至62.3%，但仍比2020年2月低1.1個百分點。

上述數據發表後美股低開，道指跌近300點，納指跌逾1%，標指亦跌1%。美國就業市場強勁，市場預期聯儲局會繼續出招，美國10年期債息急抽升，曾高見2.98厘水平，美匯指數升逾0.3%。

美股低開 美匯指數升逾0.3％

職場評論網站Glassdoor高級經濟學家Daniel Zhao表示，儘管略有降溫，但勞動力市場顯然持續緊張，並且正在擺脫對經濟衰退的擔憂，預計繼續看到就業市場健康和競爭激烈的情況，但還沒有煞停的迹象。

（綜合報道）