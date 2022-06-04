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泰加前主席提呈被駁回 須披露20萬以上資產

標籤：經濟

【明報專訊】泰加保險入稟高院，向泰加保險（控股）（6161）前主席吳宇、與他相關的Amber Hill ES Fund SPC及Nerico Brothers Ltd（NBL）負責人員李卓峰等6名被告追討1.54億美元一案，高等法院較早前判吳宇等人須披露在港任何價值1萬元或以上的財產資料。吳宇不服入稟反對，高院暫委法官林定國最終頒令，吳宇須披露在港任何價值20萬元或以上的資產及提供4項主要財產的更新資料。

高院凍結吳宇1.54億美元等值財產

據案情披露，泰加保險就存入NBL戶口的1.54億美元所謂外匯投資的下落展開調查，查實用於認購另一被告Amber Hill ES Fund的不同產品。款項先存入Amber Hill ES Fund之星展銀行戶口，然後全數轉往吳宇名下多間公司，即被告Neo Tech Inc、前稱Amber Hill Securities PTD Ltd的YF Securities PTD LTD，以及Amber Hill ES Fund的其他戶口。泰加稱，因為吳宇及李卓峰的巨額欺詐而成受害者，吳宇更為案件的中心人物。高院頒令凍結吳宇1.54億美元等值財產，6名被告須交代所有在港任何逾1萬元價值的資產詳情。吳宇不服，提出擱置該頒令，並關注其個人私隱，認為做法存偏見，反建議將披露的資產價值下限調整至50萬元。

已停牌數月 官質疑泰加控股價值

吳宇曾於4月26日交代持有安山金控（0033）逾3.9億股，時值逾6.73億元；旗下Smart Neo持有泰加保險控股逾1.38億股，截至今年1月4日前估值近1.25億元；以Neo Tech Inc名義在瑞士寶盛銀行及匯豐銀行分別持有6921.64萬美元及9418.84萬港元存款；私人公司Neo Tech Inc及Smart Neo，當中Smart Neo截至2021年6月30日前半年估值約2.8億港元。

未計及他兩間私人公司的價值，資產估值已逾1.83億美元。不過，泰加質疑吳宇披露部分的資產價值浮動，非他全部實益擁有。林官亦對停牌數月的泰加保險控股價值存疑。除此之外，吳宇呈報其餘3項資產的價值尚超過1.67億美元。