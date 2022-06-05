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新書揭耶倫曾爭取刺激規模削1/3 減至1.3萬億美元防通脹 曾與拜登現分歧

標籤：經濟

【明報專訊】一本寫美國財政部長耶倫的新書內容揭示，去年初國會通過「美國援助計劃」（ARP）前，耶倫憂慮注碼過多會造成通脹急漲不止，曾爭取削減規模三分之一但不果，意味耶倫就此意見一度與美國總統拜登有出入，但耶倫認為注碼過多總比過少好。

《Empathy Economics: Janet Yellen's Remarkable Rise to Power and Her Drive to Spread Prosperity to All》將於9月面世，外媒獲得先行版，發現耶倫未有贊成拜登政府於ARP提出的1.9萬億美元規模，並提議規模定於1.3萬億美元，較前者低三分之一。書中指出，未知當日她游說政府時立場有多堅定，但對耶倫來說，與某些國會議員所提出的少於1萬億美元，與1.9萬億美元之間，規模多總比少的好，並認為縱使政府「放水」太多，通脹急升亦不過是暫時出現。

憂過多資金湧向消費者 加劇通脹

書中提及，耶倫憂慮疫情使貨物短缺，造就前所未有的高需求，一旦過多資金湧向消費者與企業，便使物價上揚，加劇通脹。美國4月通脹為8.3%，5月通脹率將於本周公布，而美國10年債息亦一度升見2.986厘，逼近3厘水平。

財政部：耶倫沒敦促採較小規模援助

財政部發言人回應，指耶倫沒有敦促採取較小規模的援助計劃，並指耶倫相信若無美國援助計劃，數以百萬計的人財務將受重創，國內目前顯著的復蘇速度，亦會放慢得多。該書出版社指出，作者Owen Ullmann為資深政經記者，可「毫無隔阻地」接觸耶倫。

40年來最嚴重的通脹，成為拜登政府的燙手山芋。耶倫於今年4月底演說，指援助計劃將美國失業率壓低至3.6%，約為近半世紀以來低位，並使美國人民受疫情影響較小；但到6月受訪時，明言自己對於新冠病毒新變種與俄烏戰爭爆發始料不及，承認就通脹走向估計有誤。

薩默斯：聯儲局行動已影響經濟

至於美國前財政部長薩默斯表示，近期情况逐漸證明聯儲局行動對美國經濟有影響，包括好些企業不再缺乏勞工，貨倉亦較多庫存。他提到，歷史為鑑，通脹逾4%而失業率低於4%之時，兩年內就有衰退，憂慮目前美國正在這個處境。他強調，若生產力轉弱，需求亦宜隨之降低，並強調目前物價飈升，主因是工資上漲。他又認為，聯儲局已盡力而為，但恐怕無貨幣政策既可維持經濟快速增長，又可將通脹壓低至2%至3%。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特預料通脹升勢未止，屬意本月與下月各加息0.5厘，9月份則再視乎通脹走勢而定，惟她強調，除非見到有力證據，她才會認為通脹已到頂，但目前尚未見到。黑石全球固定收益投資總監Rick Rieder則稱，許多企業暫停招聘計劃，包括科網、醫療等行業，預料未來3至4個月的美國就業數據會收縮。

明報記者