新書揭耶倫曾爭取刺激規模削1/3 減至1.3萬億美元防通脹 曾與拜登現分歧

《Empathy Economics: Janet Yellen's Remarkable Rise to Power and Her Drive to Spread Prosperity to All》將於9月面世,外媒獲得先行版,發現耶倫未有贊成拜登政府於ARP提出的1.9萬億美元規模,並提議規模定於1.3萬億美元,較前者低三分之一。書中指出,未知當日她游說政府時立場有多堅定,但對耶倫來說,與某些國會議員所提出的少於1萬億美元,與1.9萬億美元之間,規模多總比少的好,並認為縱使政府「放水」太多,通脹急升亦不過是暫時出現。

憂過多資金湧向消費者 加劇通脹

書中提及,耶倫憂慮疫情使貨物短缺,造就前所未有的高需求,一旦過多資金湧向消費者與企業,便使物價上揚,加劇通脹。美國4月通脹為8.3%,5月通脹率將於本周公布,而美國10年債息亦一度升見2.986厘,逼近3厘水平。

財政部:耶倫沒敦促採較小規模援助

財政部發言人回應,指耶倫沒有敦促採取較小規模的援助計劃,並指耶倫相信若無美國援助計劃,數以百萬計的人財務將受重創,國內目前顯著的復蘇速度,亦會放慢得多。該書出版社指出,作者Owen Ullmann為資深政經記者,可「毫無隔阻地」接觸耶倫。

40年來最嚴重的通脹,成為拜登政府的燙手山芋。耶倫於今年4月底演說,指援助計劃將美國失業率壓低至3.6%,約為近半世紀以來低位,並使美國人民受疫情影響較小;但到6月受訪時,明言自己對於新冠病毒新變種與俄烏戰爭爆發始料不及,承認就通脹走向估計有誤。

薩默斯:聯儲局行動已影響經濟

至於美國前財政部長薩默斯表示,近期情况逐漸證明聯儲局行動對美國經濟有影響,包括好些企業不再缺乏勞工,貨倉亦較多庫存。他提到,歷史為鑑,通脹逾4%而失業率低於4%之時,兩年內就有衰退,憂慮目前美國正在這個處境。他強調,若生產力轉弱,需求亦宜隨之降低,並強調目前物價飈升,主因是工資上漲。他又認為,聯儲局已盡力而為,但恐怕無貨幣政策既可維持經濟快速增長,又可將通脹壓低至2%至3%。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特預料通脹升勢未止,屬意本月與下月各加息0.5厘,9月份則再視乎通脹走勢而定,惟她強調,除非見到有力證據,她才會認為通脹已到頂,但目前尚未見到。黑石全球固定收益投資總監Rick Rieder則稱,許多企業暫停招聘計劃,包括科網、醫療等行業,預料未來3至4個月的美國就業數據會收縮。

明報記者