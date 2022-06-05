美股三大指數上周五全跌 Tesla挫逾9%險守700美元

納指單日跌2.5%

美國勞工部於周五公布，5月份新增非農就業人數39萬，遠較預期的32.5萬多，惟消息使市場憂慮美國聯儲局「收水」。消息觸發道指一度挫逾409點，收市跌幅收窄，收報32,899點，跌348點或1.1%；標指收報4,108點，跌68點或1.6%。納指跌幅最深，最多挫2.8%，收報12,012點，全日跌304點或2.5%。

大摩唱淡 蘋果股價跌近4%

蘋果公司（美：AAPL）股價備受沽壓，挫近4%，收報145.38美元，主要受大摩唱淡影響，預測App Store營業額增長放緩，恐拖累蘋果第三季收入。Tesla挫9.2%，收報703.55美元，並自去年11月4日的高位1229.21美元走勢一浪低於一浪，現價較上述高位低逾四成。總計4月初至今Tesla累計下跌38.6%。

日前外媒引述Tesla行政總裁馬斯克內部郵件，指看淡美國經濟，有意於造車廠裁員一成，並暫停所有招聘，其言論觸發市場拋售Tesla股份，市值大減680億美元。美國總統拜登亦有回應馬斯克言論，指福特仍於美國中西部重金投資，笑言祝馬斯克登月順利。

分析：料內需股等受惠國策走高

港股ADR（美國上市預託證券）未跟跌，ADR指數倒升147點，騰訊（0700）ADR企穩，折算收報360.78港元。

時富財富資產管理顧問黎永良認為，美國息口向上難免，經濟數據參差，加上俄烏戰事促使美國物價上漲，使加息步伐更快，反觀上海有望解封後經濟增長轉好，料本月後中國經濟整體走勢與美國背馳。他預料，本周港股仍是「炒股不炒市」，與美國加息關連較大的股份如地產股等會捱沽，相反，內需股、潔淨能源與電動車股等有望受惠於國策而走高。