moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

憂燃料成本漲 歐美航空股沽壓大

標籤：經濟

【明報專訊】由於營運成本上升及人手緊張，美國航空（美：AAL）表示，恐會影響盈利，但預料消費者在新冠疫情後湧去旅遊，或帶動收入增加，有助抵消燃料及其他成本上升帶來的影響。不過，在市場關注燃料及成本因素佔多下，上周五晚歐美市場內航空股備受沽壓，美國航空股價跌7.1%，為同業之冠，達美航空（美：DAL）跌3.6%。

美國航空展望暑假可持續盈利

美國航空展望，今年暑假有望成為自疫情爆發以來，首次出現持續盈利，由於相比3年前的容量為低，因此容許其加價，以抵消燃料漲價帶來的影響。此外，包括達美航空、聯合航空（美：UAL）、西南航空（美：LUV）等，均預告第二季美國在岸收入會上升。美國航空行政總裁Robert Isom稱，成本上升的因素，會對地區性航空公司及依賴低成本營運的業界影響較大。儘管美航放風收入增長，但投資者明顯將焦點聚焦於燃料成本及勞工短缺問題。

在美國上市的一眾航空股上周五股價表現偏軟，若拉長至3個月去觀察，基本上幾近將此前的漲幅抵消，在過去一周股價跌8%至10%不等。相比其他地區上市航空公司，國泰航空（0293）屬異數，能夠在3個月內錄近18%股價升幅（見表）。

至於航空業產業鏈上游方面，波音（美：BA）行政總裁David Calhoun表示，該公司沒計劃在市場集資，並且對公司的流動性有信心，指其現金流比之前更好。他們會在某個時間點，計劃減低借貸。