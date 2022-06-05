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花旗：半導體股價料仍有三成下跌空間

標籤：經濟

【明報專訊】儘管全球鬧晶片荒，但美資大行花旗分析員Christopher Danely撰寫報告指預料市場對手機、電腦需求減弱下，晶片行業相關的半導體股沽壓沉重，估計股價還有三成跌幅。另據報道，隨着需求轉弱，包括平治及寶馬等亦開始獲得足夠的晶片供應。

彭博引述數據顯示，費城證券交易所半導體指數走勢反映出，自去年12月高位以來，已經錄得24%跌幅。花旗報告根據過往半導體股向下調整的情况作評估，估計半導體股還有30%跌幅，反映業績預測向下調整便導致下跌20%；餘下則為反映估值倍數向下調整。Christopher Danely指出，市場對個人電腦及手機需求較低的趨勢，會擴至汽車晶片行業。

平治等大車廠傳獲足夠晶片

包括平治、Daimler Truck Holding AG及寶馬等大車廠，最近據報已取得足夠的高端部件及晶片供應，初步料困擾業界兩年的晶片荒，有望得到紓緩，但業界仍然審慎，平治表示會逐月監察情况。

彭博更引述Ifo Institute調查顯示，就算原材料漲價，德國車廠仍然有信心加價。

吉利伙英特爾開發點對點公路導航

另近期台灣及外國媒體亦報道，內地汽車製造商吉利汽車（0175）已與英特爾（美：INTC）推動直接與英特爾旗下以色列Mobileye車廠合作，開發點對點公路導航技術。另吉利母公司吉利汽車集團更落實發射9顆衛星，準備推動旗下各品牌汽車實現電動化及智能化。