moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

氫氣進入大氣層 或加劇全球暖化

【明報專訊】歐美加快與俄羅斯的能源脫鈎，發展綠色能源成了西方其中一個重要的替代選項。愈來愈多資金投入氫能產業，希望能為住宅、工商業、船舶及飛機等提供能源，而不會釋出導致全球暖化的溫室氣體。不過部分科學家警告，若氫氣從能源設施外泄，有可能加劇全球暖化。

資料來源：彭博社

雖然氫氣不像二氧化碳可直接吸收熱力，卻可成為一種間接的溫室氣體。若它在空氣釋出，會引發一系列化學反應，使空氣變暖。相比可以在大氣停留數百年的二氧化碳，氫氣的停留時間雖然較短，但在短期內造成的損害卻比二氧化碳更大。根據英國政府最近一份報告，在20年的時間範圍內，氫氣產生的潛在暖化作用，是等量二氧化碳的33倍。只是由於二氧化碳可長期在大氣存在，使其累積的影響更受人關注。

氫氣對全球暖化的潛在影響，以往並未受到重視，這是因為氫能的應用範圍，主要限於煉油廠、化工或肥料廠。隨着多國政府及工商業界投入大量資金打造氫能產業，使其成為擺脫化石燃料的重要選項。

美政府近百億美元投入氫能產業

美國政府此前已撥出80億美元，計劃建立至少4個氫樞紐（hydrogen hubs），準備大規模生產及使用氫能。美國政府另投入10億美元，用於降低以再生能源製造氫氣的成本，並投資5億美元支持氫能設備生產，打造美國本土供應鏈。天然氣領域的美國公用事業公司，也在過去兩年宣布20多個氫能試點項目，準備在新能源領域大展拳腳。

科學家警告，任何以氫能為基礎的設施，必須從一開始就設想如何將氣體泄漏的風險降至最低，否則其泄漏到大氣仍會帶來暖化問題。目前正進行的一些氫能項目測試，包括以天然氣管道輸送氫氣，以及在住宅燃燒氫氣，可引起不能接受的氫氣泄漏水平。

科學家籲嚴防氫氣外泄

一些氫能設施採用了處理較大分子（如天然氣中的甲烷）的設備，令分子極細小的氫容易泄漏。非牟利組織環境保衛基金會（Environmental Defense Fund）氣候科學家奧科（Ilissa Ocko）稱，外界還未充分意識到氫氣外泄的潛在威脅，這並不是要反對使用氫能，而是要仔細考慮在生產、配送及使用的過程，嚴防氫氣外泄。她說：「我們要提前解決（氫氣外泄）問題，使它不會成為問題。」

劍橋大學大氣科學研究專家沃里克（Nicola Warwick）說，使用氫氣可減少大量二氧化碳排放，但降低氫氣泄漏非常重要。

氫能行業承認泄漏問題存在，但認為這是可控的問題。工業氣體公司Air Liquide負責人愛德華茲（Dave Edwards）表示，氫氣泄漏對大氣的影響應該遠低於傳統燃料，就算考慮到製造和輸送氫氣的設備發生泄漏問題，使用氫燃料電池的乘用車和貨車，仍然較使用汽油和柴油的車輛環保，氫氣泄漏是可以管理的問題。

氫能作為潔淨燃料具有很大的優勢。在渦輪機燃燒氫氣，可在沒有二氧化碳排放的情况下發電。氫通過燃料電池將化學反應轉化為電能後，唯一排出的廢氣只有水蒸氣。與太陽能和風能不同，氫能可大量儲存。雖然目前生產的絕大多數氫氣，都是從天然氣提取出來，過程中會釋出二氧化碳，但這些溫室氣體仍可透過可再生能源捕獲及封存。

氫氣可在沒二氧化碳排放下發電

不過氫氣外泄問題仍有待解決。一旦外泄，大部分氫氣將被土壤中的微生物吸收，但空氣中殘留的氫氣，會與羥基自由基（Hydroxyl radical, OH）發生反應。OH被視為空氣中的清潔劑，可分解其他氣體，尤其是導致溫室效應的甲烷。

倘若更多OH與氫氣產生作用，可用於分解甲烷的OH就會減少，令空氣中的甲烷增加。甲烷是一種強大的溫室氣體，其在20年內的潛在暖化作用，是等量二氧化碳的80倍以上。

當氫氣進入離地15公里以內的對流層，它會引發一系列化學反應，產生更多臭氧。後者是一種溫室氣體，可導致霧霾。當氫氣進入更高的平流層會導致水蒸氣增加，從而在大氣吸收更多熱能。

[企業地球村]