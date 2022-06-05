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薛偉傑：日本研發「機械山羊」 擬農村建築工地應用

【明報專訊】日本川崎重工業株式會社（Kawasaki Heavy Industries, Ltd.）早前在東京的「國際機器人展」（iREX）上，展出了一款機械人，稱為「機械山羊」（RHP Bex），名字取自歐亞和非洲大陸的野生羱羊（Ibex）。其特點是可以用兩種模式移動，能夠隨時「變身」。在崎嶇的地形，它可以像山羊般，以四隻腳平穩地走動。在平坦的地區，它則會跪下來，改用其四隻腳膝蓋的車輪行駛，以節省電力和提高速度。

Bex可以負重多達160公斤，既可以用來運貨，也可以讓人騎乘。從示範短片看來，不論載人還是載貨，它行走時都非常平穩，只是速度很慢。此外，它可以設定成自主移動，也可以由人類操控。川崎重工表示，Bex主要會應用在日本的農村和建築工地，以舒緩勞動力不足的問題，未來會繼續測試，希望在明年實現商業化。該公司更正在考慮，是否可以為Bex添加人形手臂，以擴大其用途。

在iREX上，川崎重工還展出了另外兩款人形機械人。其中，Kaleido的負重能力達60公斤，還可以用三隻手指以40公斤的力握住物件，更計劃在下一個版本加入跳躍功能。而Friends的尺寸則更緊湊，設想應用於護理場景中，例如為長者推輪椅等。

明報記者 薛偉傑

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