網店銷售的增長普遍放緩，主因疫情緩和，大家再次跑到街上在實體店購物，事實上網店達到了成熟初步飽和階段。上文提到與實體店連結是首要的行動，但其實網店本身仍然有主動出擊和改善的小撇步。

電郵系列自動化

有不少小型網店追趕在疫情期間上線，至今銷售部份尚算成熟，但營銷整合仍需要完善。例如電郵部份，不要只停留於定時發放促銷商品的基本功，至少登記歡迎電郵，遺棄購物車電郵，和折扣優惠電郵這三款電郵應該認真考慮。更需要注意的是這三款電郵不應該是「一次過」，應該是一串自動化電郵系列，而且不同網店商品和價格，會有不同的用戶習慣，當中啟動電郵和電郵之間的時間間隔，值得商家們花點時間測試和優化。

只差一點點，行動吧！

最近在為客戶優化整套營銷策略時，看到營銷增長專家Connor睇到幾點特別可以用於網店的進階技倆。相信不少品牌也有推出Loyalty Program或會員儲分制度，除了上文提到應該與實體店連結，網店也應該考慮有Pre-VIP電郵系列。這一招就是從客戶資料庫中，找出只差一小步就可以升級的客戶，提一提他們需要做什麼或消費多少，然後就能夠享有什麼樣的專享服務優惠。這一招我敢說不用什麼營銷專家推薦，可能大家包括我也曾經收過這類型的電郵，然後為保會籍就乖乖的跑去店家消費了。

催谷回頭客

根據用戶習慣，其實也大概可以知道客戶消費間隔時間，在適當時機發放電郵可以增加「回頭客」數量。我覺得更值得測試的是，整體客戶的平均消費間隔時間，也測試提早一點的時間，看看能否縮短用戶消費間隔。進一步，這一個電郵系列能否根據個人消費習慣制定發放的時間。當然這可能需要更多技術上的配合了。

溫馨提示不要走掉了

除了被遺棄購物車應該有電郵跟進，進階的遺棄網站的用戶，也可以「溫馨電郵提示」。用戶到了網站，瀏覽了個別商品，可能還未有放入購物車。這普遍都因為客戶可能突然想到要購買某商品，或被廣告營銷吸引，未及決定時，被其他事情帶走。可能是另一個網上事件，可能是尋找其他替代品，也可能是午餐時間完結，回到工作枱工作這平常事。有資訊建議12小時或22小時後發放一個跟進電郵，或許能帶回這些走掉了的潛在客戶。