moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

網店增長速成術

網店銷售的增長普遍放緩，主因疫情緩和，大家再次跑到街上在實體店購物，事實上網店達到了成熟初步飽和階段。上文提到與實體店連結是首要的行動，但其實網店本身仍然有主動出擊和改善的小撇步。

電郵系列自動化

有不少小型網店追趕在疫情期間上線，至今銷售部份尚算成熟，但營銷整合仍需要完善。例如電郵部份，不要只停留於定時發放促銷商品的基本功，至少登記歡迎電郵，遺棄購物車電郵，和折扣優惠電郵這三款電郵應該認真考慮。更需要注意的是這三款電郵不應該是「一次過」，應該是一串自動化電郵系列，而且不同網店商品和價格，會有不同的用戶習慣，當中啟動電郵和電郵之間的時間間隔，值得商家們花點時間測試和優化。

只差一點點，行動吧！

最近在為客戶優化整套營銷策略時，看到營銷增長專家Connor睇到幾點特別可以用於網店的進階技倆。相信不少品牌也有推出Loyalty Program或會員儲分制度，除了上文提到應該與實體店連結，網店也應該考慮有Pre-VIP電郵系列。這一招就是從客戶資料庫中，找出只差一小步就可以升級的客戶，提一提他們需要做什麼或消費多少，然後就能夠享有什麼樣的專享服務優惠。這一招我敢說不用什麼營銷專家推薦，可能大家包括我也曾經收過這類型的電郵，然後為保會籍就乖乖的跑去店家消費了。

催谷回頭客

根據用戶習慣，其實也大概可以知道客戶消費間隔時間，在適當時機發放電郵可以增加「回頭客」數量。我覺得更值得測試的是，整體客戶的平均消費間隔時間，也測試提早一點的時間，看看能否縮短用戶消費間隔。進一步，這一個電郵系列能否根據個人消費習慣制定發放的時間。當然這可能需要更多技術上的配合了。

溫馨提示不要走掉了

除了被遺棄購物車應該有電郵跟進，進階的遺棄網站的用戶，也可以「溫馨電郵提示」。用戶到了網站，瀏覽了個別商品，可能還未有放入購物車。這普遍都因為客戶可能突然想到要購買某商品，或被廣告營銷吸引，未及決定時，被其他事情帶走。可能是另一個網上事件，可能是尋找其他替代品，也可能是午餐時間完結，回到工作枱工作這平常事。有資訊建議12小時或22小時後發放一個跟進電郵，或許能帶回這些走掉了的潛在客戶。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）