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MC仁《九龍勁抽》X《墨寶·新聞》聯展 以藝術叩問社會 街頭文化還原九龍皇帝

塗鴉藝術家MC仁及「明報文化館」推出《九龍勁抽》和《墨寶·新聞》聯展，以「九龍皇帝」曾灶財為主題創作不同形式的藝術作品，他說這個展覽是關於「九龍皇帝現象」，他會繼續履行藝術家的職責拋出問題，引發思考。

展覽場地Haus of Contemporary畫廊創辦人表示，曾灶財是香港人的集體回憶，希望這個展覽能勾起觀眾的記憶或故事。

 

文：何雍怡

攝影：何耀勤、受訪者提供

Presented by : WAW Creation

 

 

MC仁強調藝術家存在不只給予答案，今次創作背後引發了很多思考，我們綜合了他提出的問題如下：

 

第一問：曾灶財的塗鴉是藝術嗎？

對MC仁來說，香港社會一直錯誤地詮釋街頭塗鴉，因此也誤解了曾灶財的塗鴉，「錯把字迹當墨寶，錯把墨寶當art form（藝術形式），經過媒體去講之後，曾灶財想表達的和大眾理解相差很遠。」他指，塗鴉是藝術家如何在牆壁、街上物件等公共平面加上自己的創作，然而當這些物件被移到室內的博物館中，已失去原來作為街頭藝術的意義。

 

第二問：塗鴉作品如何引發思考？

街頭藝術和傳統藝術之間的矛盾成為了MC仁在這次展覽創作上的難題，「傳統藝術是有件作品放在藝術館讓人獲得啟發或教育，塗鴉最難的是如何不自認是一件作品，但又能引發思考。」既然街頭藝術是在街上玩，於是他一邊創作一邊問：「我該給出一件甚麼樣的作品？你是否看得懂？藝術家需要當導賞員嗎？藝術概念是否一定要透過藝術作品表達？」

 

第三問：藝術與社會現象誰先誰後？

近來「九龍皇帝」曾灶財這名字再度成為熱話，先是西九M+視覺文化博物館（下稱M+）的開幕展覽以塗有曾灶財墨迹的一對木門作為迎客藏品，到月前其字迹在旺角近花墟公園鐵路橋底重現，再到剛過去的一年一度藝術盛事Art Basel內亦有「九龍皇帝」展區，曾灶財墨寶的討論遍及時事、藝術、科技和潮流等界別，社交媒體上亦多了很多人分享，此現象令MC仁不禁問：「到底是藝術產生現象，抑或現象產生藝術？」

 

由《明報》藏品看曾灶財 難忘發現半世紀前報道

MC仁部分作品取材自《明報》資料館，這次合作帶給他的藝術體驗頗為有趣，過程中除了見識到社會看曾灶財的各種觀點與角度，亦看到哪些藝術被正確記錄，哪些則從未被正確地記錄，「例如街頭藝術從來都不是攝影作品，攝影作品亦不能表現街頭藝術，但我們一般見到的都是攝影作品，甚至不過是警方認為的『罪證』。」

經濟學教授徐家健擔任這次展覽的策展人，他最難忘發現《明報晚報》在1970年有一則關於曾灶財的報道，內容大約描寫曾灶財自稱「九龍王」，以及他的家族成員史等，那篇也許是全港數一數二最早描寫「九龍皇帝」的文章。徐家健說：「由那篇特稿看起，到後來的報道全是關於曾灶財收到告票被罰錢，這些既是紀錄也是歷史，一方面記錄了曾灶財的事迹，同時也記錄了當時社會如何看他。」MC仁補充道：「這是借他幾十年的書寫，貫穿整個城市環境變遷。」

 

以展覽回應M+

M+開幕展以曾灶財「街頭作品」迎人，策展人彭綺雲曾表示：「曾灶財的塗鴉觸及M+關注的核心議題，例如：什麼值得在博物館展出？」徐家健覺得，既然一個官方機構抛出了這個問題，社會總該有點回應，「這是個分工，他們在博物館裏做視覺文化展覽，我們便用街頭互動的方法感受一下（曾灶財的作品）。」

是次雖為實體展覽，MC仁和「明報文化館」亦同時推出相關的NFT作品，徐家健說，街上的塗鴉既預計了被人清洗且有法律規範；NFT則不會被人抹掉亦無任何規管，這是兩個極端，實體展則是兩者的中界，希望令人思考真迹和真相之間的對比和關係。

畫廊創辦人：盼展覽勾起集體回憶

《九龍勁抽》和《墨寶·新聞》聯展在中環Haus of Contemporary畫廊舉辦，創辦人之一的Matt選擇了以曾灶財塗鴉主題為畫廊開幕其中一個展覽，因為他深信回憶和故事是最珍貴的東西，可令人不斷創作新的藝術。

他記得小時候在街上見過很多曾灶財塗畫過的電箱和牆壁，當時未有「塗鴉」的概念，父母只輕描淡寫地告訴他那是一個傻人在「畫街」；Matt長大後接觸多了藝術概念，認為藝術是在規矩底下的反叛，才發現曾灶財的行為充滿藝術成份，亦成為香港人的集體回憶，因此他希望觀眾留意到這個展覽時，能勾起自身某些記憶或故事。

藝術界「疫」流而上

或許你會好奇為何有人在這個市道開畫廊搞藝術，Matt卻看到當虛擬貨幣、股票或樓價都大跌的時候，藝術界的抗跌能力卻很強，反而逆流而上，今年本港便會有8至9間新畫廊開幕。對於這個現象，他歸因於近年各界都經歷許多，人們相對沒以往那麼吝嗇分享自己的資源，明白唯有互相合作才對大家都好。於是他找來幾位同樣熱愛藝術的好友「夾份」開畫廊，希望眾志成城，彼此之間完全無競爭關係。

賣畫加NFT 有價無市？

無論本地或國際的藝術圈，現時也離不開NFT買賣，畫廊另一位創辦人Samson身歷其境，他表示踏入藝術圈數年，以往純賣畫作很少人問津，近一兩年但凡牽涉到NFT，被詢問的次數空前，他笑說：「只要放『NFT』三個字落去，即可谷到full house。」

不過他亦因而見到NFT的弊病，「很多人只是看錢份上，並不真正了解和愛惜藝術，所以很多原本很受藝術圈歡迎、叫價很高的作品，經鑄造成NFT後卻大跌價。」他不排斥NFT，但勸告在購買之前要了解背景、路線圖（Roadmap）等資料，不能只憑一個名人說好便去買。